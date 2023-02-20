Verstappen, Heineken 0.0'ın marka elçisi oldu
Çifte F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Heineken 0.0 markasının marka elçisi oldu.
Max Verstappen bugün itibariyle Heineken 0.0'ın resmi marka elçisi oldu ve bu kapsamda yıl boyunca çeşitli kampanyalarda yer alacak.
Hollandalı bira üreticisi, Player 0.0 oyun girişimiyle genç neslin dikkatini çekmeyi hedefliyor ve Verstappen'in yer alacağı projelerden birisi bu olacak.
Verstappen, "Bir Hollandalı olarak, ünlü Hollanda markası Heineken ile çok özel bir ilişkim var."
"Beni yakından tanıyanlar kararlı bir sürücü olduğumu ve bir yarışçı olarak kendime hata yapma hakkı tanımadığımı bilirler."
"Bu nedenle, sorumlu içiciliğin teşvik edilmesine yardımcı olmak amacıyla 'When You Drive, Never Drink' kampanyasında yer almaktan mutluluk duyuyorum."
"Ayrıca, sanal yarışları seven birisi olarak, yeni Player 0.0 girişiminde yer almak harika." dedi.
Heineken, Red Bull Racing takımıyla da ortaklık kurmuş durumda.
Red Bull Racing patronu Christian Horner, "Büyük takımlar gelişim için büyük ortaklara ihtiyaç duyarlar. bu nedenle Heineken'in Heineken® 0.0 gibi yeni bir projeyle partnerimiz olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."
"Bu ortaklık, bir sonraki seviyeye ulaşmamıza yardımcı olacak."
"Kendileriyle çalışmaya başlamayı ve önümüzdeki sezon taraftarlarımız için ne gibi heyecan verici fırsatların ortaya çıkacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
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