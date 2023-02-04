Verstappen: "Hedefim üçüncü şampiyonluğumu almak"

Haberi dinle

Max Verstappen son iki senede iki şampiyonluk almayı başardı ve yeni sezona da favori olarak giriyor.

Cuma günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, "En sevdiğim sayı üç, bu yüzden üçüncü şampiyonluğu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Böyle bir sonuç elde edecek kadar iyi olur muyuz bilmiyorum ama takım bunu başarabileceğimize inanıyor."

"Çok güçlü bir sezonun ardından son derece motiveyiz ve hedefimize ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kış boyunca fabrikadaki herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve ben de tatilden döndükten sonra sezona olabilecek en iyi şekilde başlamak için var gücümle çalışıyorum."

"Piste çıktığımızda hemen iyi sonuçlar almamız gerekecek. Son birkaç haftadır yavaş yavaş forma girmeye başladım. Eminim yeniden yarışmaya başlamak harika olacak."

"Bu yıl sezon daha erken başladığı için, hazırlıklara bir hafta kadar erken başladığımı söyleyebilirim. Yani her şey biraz öne kaydı. Fakat bu sefer pek sorun olmadı çünkü Aralık ayında biraz daha fazla boş zamanımız vardı, ki bu gerçekten güzeldi."

"Yeni yıla başladıktan sonra da işlere kolayca geri dönebiliyorsunuz." dedi.

Sezonun nasıl geçeceği sorusuna yanıt vermesi istenen Verstappen, "Şu anda bir şey söylemek biraz zor."

"Henüz diğer takımların ne yaptığını ve ne kadar geliştiklerini bilmiyorum. Biz sadece kendimize odaklanmalı ve araç üzerinde çalışmalıyız."

"Daha iyi olmak istediğimiz birkaç alan olduğunu biliyoruz ve bunları uygulamaya çalıştık. Umarım araç piste çıktığında bunu hissedebiliriz."

"Şu ana kadar yeni aracı sadece simülatörde sürdüm. Hissiyat şu an için güzel, ama piste çıktığınızda işler değişebilir. Sadece çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aracın geçen yıldan ne kadar farklı olduğu sorusuna Verstappen, "Bence araçta pek çok farklı şey var. Yani, elbette bugünkü araçtan bahsetmiyorum, bu sadece bir renk düzeni tanımıydı. Fakat kesinlikle -gerçek araçta- birkaç farklı şey göreceksiniz."

"Fakat felsefemizin geçen yıl oldukça iyi işlediğini biliyoruz, bu yüzden aniden tamamen farklı şeyler denemek aptalca olurdu."

"Yine de her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Her zaman aracı geliştirme fırsatlarına ve geçen yılki anlayışımıza bakıyoruz." cevabını verdi.

Verstappen, bütçe sınırı cezasıyla da baş edebilmelerini umuyor.

"Fabrikadaki çalışanlarımıza inanıyorum. Bu durumda bile harika bir iş çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bizim için en önemli şey, hemen işe koyulmamız ve çok rekabetçi olmamız."

"Elimizde hâlâ belirli bir rüzgar tüneli süresi var yani fark yaratabileceğimiz çok fazla çalışma saatimiz var. Bence bu saatlerle ne yapacağımız konusunda biraz daha hassas olmalıyız ama iyi bir yönünüz varsa ve araçta neyi geliştirmek istediğinizi biliyorsanız, bunun büyük bir sorun olacağını sanmıyorum."

"Sonunda bir cezaya sahip olduğumuz ortada. Bu yüzden şimdi ne yapacağımız konusunda biraz daha hassas davranmalıyız." dedi.

Verstappen, Ferrari ile ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ne kadar iyi olacaklarını söylemek zor. Aracı nasıl geliştirdiklerini bilmiyoruz. Sanırım bunu zaman gösterecek. Onlar harika bir takım. Orada çalışan pek çok harika insan var."

"Üst yönetimde değişiklikler oldu ama gitmek istedikleri yön belli; Hem aracı hem de motor tarafını geliştirmek istiyorlar"

"Bu yüzden yine bu yolda devam etmelerini bekliyorum. Kesinlikle güçlü bir rakip olacaklar."