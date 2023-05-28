Verstappen: "Hedefim her yarışta puan farkını açmak"

Red Bull pilotu, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve ilk sırayı almayı başardı.

Fakat son ana kadar pole pozisyonunun kime gideceği belirsizdi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, "Tura başladığım anda, pole pozisyonu ile aramdaki fark yarım saniyeydi."

"12. virajdan sonra turumun ilk sıra için yeterli olmayacağını görebiliyordum. Bu yüzden son sektörde her şeyi riske etmem gerekiyordu."

"Çok fazla risk aldım, bazı duvarlara çarptım fakat sonunda işe yaradı. Özellikle üçüncü sektör çok iyiydi. Aslında orada biraz zaman kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olmasını beklemiyordum."

"Orada biraz daha az tümsek var ve kerblere o kadar çıkmanız gerekmiyor. Genel olarak aracımızın biraz daha iyi olduğu yer burası. Tümseklerde ve kerblerde aracımız harika değil." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull'un bu yıl startlarda bazen geride kalmasıyla ilgili Verstappen, "Aslında bu doğru bir yorum ancak Miami'den itibaren bazı şeyler bulduğumuzu ve çok daha iyi startlar alabildiğimizi düşünüyorum."

"Sezon başında neden bu alanda iyi olmadığımızı biliyoruz. Bu konuda daha fazlasını söyleyemem fakat artık bu konuda çok endişem yok."

Perez'in en geride kaldığı göz önüne alındığında, son turunda neden bu kadar zorladığı sorusuna Verstappen, "Açıkçası beşinci olmaktansa ilk başlamayı tercih ederim. Kaza yapmış olsam bile yine de beşinci başlayacaktım."

"Umarım her yarışta şampiyonadaki farkı yedi puan artırabilirim." cevabını verdi.

Verstappen, pole turundan memnun olsa da yarışı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

"Elbette burada ilk kez pole pozisyonunda olmak güzel bir şey fakat benim için kazanma daha önemli."

"Yarış çok yoğun geçecek. Fernando tüm hafta sonu boyunca iyi bir iş çıkardı ve genel olarak Ferrari ya da Mercedes'e kıyasla yarışta çok güçlü görünüyorlar."

"Ancak normal şartlar altında burada geçiş yapmak mümkün değil."

"Ayrıca burada çok büyük bir anlam ifade etmese de yarış tempomuz iyi görünüyor."

Perez'in kazasının kendisi için iyi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Benim tek hedefim, şampiyonadaki puan farkını her yarış yedi puan artırmak."

"Dolayısıyla benim için o kadar da önemli değil fakat takım için talihsiz bir durum." cevabını verdi.