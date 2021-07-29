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Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, BBC Sport ile yaptığı bir röportajda çeşitli konulara değindi ve gelecek için hedefini açıkladı.

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Verstappen, 2015 yılında Formula 1'e girdi ve şu ana kadar yeteneğini göstermeyi başarsa da henüz şampiyon olmayı başaramadı.

Hollandalı pilot, bu yıl şampiyonluk savaşı veriyor ve şu anda, 8 puan farkla şampiyonayı lider götürüyor.

Tarihin yarış kazanan en genç F1 pilotu olan Verstappen, Silverstone yarışı öncesi BBC Sport'la özel bir röportaj yaptı.

BBC ile yaptığı röportajda Verstappen, "Ben sadece anı yaşıyorum ve her yarışı tek tek ele alıyorum. Ben, her zaman böyle hareket ettim. Hayal kurmayı ya da bir şeylerin sonrasını düşünmeyi sevmiyorum. Olabileceğimi düşündüğüm en iyi seviyede olmaya çalışıyorum." dedi.

Bu yıl şampiyonluk savaşı içerisinde yer aldığı göz önüne alındığında hafta sonlarına olan yaklaşımında daha zorlanıp zorlanmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, daha da kolay oldu çünkü iyi bir araca sahip olduğumu biliyorum. Bu yüzden de her seferinde bir sonraki yarış için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Verstappen, Formula 1'e henüz 17 yaşındayken girdi ve yaşıtlarının aksine tamamen farklı bir hayata sahip oldu.

Hollandalı pilot bu konuda, "İnsanlar bana her zaman 'bir şeyleri özlüyor musun?' diye sorarlar. Ben de onlara 'hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü tüm hayatım yarışmakla ilgili ve 17-18 yaşındaki diğer çocuklar gibi bir kulüpte olmak veya okula gitmek yerine sürekli yarış pistinde olmayı seviyorum' diyorum. Bunlardan bazılarını yapmayı hiç istemedim, özellikle de ders çalışmayı istemedim. Sadece yarışmaya ve kazanmaya odaklanmak istedim. Son birkaç yılın gidişatından çok memnunum." dedi.

Verstappen, şampiyon olduğu takdirde tamamen farklı bir ilgiyle karşılaşacak ve Hollandalı pilot buna hazır olup olmadığı sorusuna, "Hazır olup olmamak benim için önemli değil. Neye odaklanmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Daha ünlü olup olmamak önemli değil. Hafta sonları iyi performans sergilemem gerekiyor. Sonra eve eve dönüp ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Beni fazla göremiyorsunuz." cevabını verdi.

Gelecek için ne hedeflediği sorusuna Verstappen, "Amacım her yarışa pole pozisyonundan başlamak, her yarışı kazanmak ve 20 kez şampiyon olmak. Ancak gerçekçi olmalısınız. Bunu yapabilmek için hayatınızda, çok şanslı olmalı ve çok, çok iyi bir araca sahip olmalısınız. Bir takımın, bu kadar uzun süre baskın olduğu bir durum her zaman olmuyor."

"Bu yıl, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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