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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Verstappen: "Hedef şampiyonayı ilk iki sırada tamamlamak"

Max Verstappen, 2022 sezonunun kalan kısmı için hedeflerinin sürücüler şampiyonasını ilk iki sırada tamamlamak olduğunu söylüyor.

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Verstappen: "Hedef şampiyonayı ilk iki sırada tamamlamak"
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Red Bull, Japonya'da sürücüler şampiyonluğunu Max Verstappen ile kazanmayı başardı ve takımlar şampiyonluğunu da Amerika'da elde etti.

Şimdi takımın odağı Sergio Perez'i şampiyona ikincisi yapmak gibi görünüyor.

Verstappen, Brezilya GP öncesi şöyle dedi: "Brezilya çok güzel bir ülke ve çok zengin bir kültürü var. Oraya geri dönmek her zaman güzeldir."

"Bu hafta sonu sprint yarış formatı olacak ve sıralama turlarından önce sadece bir antrenman seansına sahip olacağız. Bu da işleri her zaman zorlaştırıyor. En iyi ayarları çok kısa bir sürede bulmamız gerekiyor."

"Sezonu şampiyonada ilk iki sırada tamamlamak istiyoruz, dolayısıyla Sergio'nun yarışı Charles'ın önünde bitirmesi bizim için çok önemli."

Sergio Perez de kalan süreçte mümkün olan en iyi sonuçlar için savaşmak istiyor.

"Son yarışlara, galibiyet için her şeye sahip olduğumu hissederek giriyorum."

"Sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu zaten garantiledik, şimdi de sezon sonunda sürücüler şampiyonasını ilk iki sırada tamamlamak istiyoruz. Bu hafta sonu sprint de dahil olmak üzere her yarışta en iyi sonucu almaya çalışacağım."

"Sprint yarışı, önemli puanlar kazanmak için ekstra bir fırsat olacak, bu nedenle antrenmanda plana göre hareket etmek ve iyi bir sıralama turları geçirmek önemli olacak."

"Bu hafta sonu her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor, bunu yaparsak her şey mümkün."

"Bu sezon yakaladığımız inanılmaz formu sürdürmek istiyoruz."

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