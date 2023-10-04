Verstappen: "Hayranlık duyduğum kimse olmadı"

Verstappen, üçüncü F1 şampiyonluğunu elde etmenin eşiğinde ve Katar'da düzenlenecek olan yarışta muhtemelen bunu başaracak.

25 yaşındaki Hollandalı pilot, bu sezon düzenlenen 16 yarışın 13'ünü kazanarak Vettel'in F1 tarihinde üst üste en çok kazanan pilot olma rekorunu eline geçirdi.

Şu anda çok baskın bir performans sergileyen Verstappen, bu performansını devam ettirdiği takdirde, sonraki yıllarda pek çok rekorun tek sahibi olacak gibi görünüyor.

Bu performans hakkında konuşan Sebastian Vettel de, Verstappen'i Lewis Hamilton ve Michael Schumacher gibi isimlerle aynı kategoriye koymuştu.

Schumacher'in hayranı olup olmadığı ve onun başarısını örnek alıp almadığı sorulduğunda Verstappen şöyle yanıt verdi: "Hiçbir zaman kimsenin hayranı olmadım."

"Herkesin başarısını takdir ettim. Kendi açımdan, 'Bir gün ben de orada olmak istiyorum, podyuma çıkmak ya da yarış kazanmak istiyorum' dedim."

"Fakat bence herkes farklıdır, herkesin Formula 1'e nasıl geldiğine dair farklı bir yolu, farklı bir yetiştirilme tarzı vardır."

"Yani işin içine giren pek çok faktör var ve Formula 1'in güzel yanı da bu, herkes farklı. Herkes tamamen aynı olsaydı bence oldukça sıkıcı olurdu."

"Tabii ki bazı isimlerin başarısı inanılmaz. Onlardan biraz ilham alabilirsiniz ama aynı şeyi yapmaya çalışmak istemezdim."

"Dünya her zaman değişiyor ve her çağ farklı. Yani bunu da hesaba katmanız gerekiyor."

Max Verstappen, Drivers parade Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images