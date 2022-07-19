Verstappen, hayal kırıklığını sporun bir parçası olarak görüyor

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17 gibi oldukça genç bir yaşta Formula 1'e giriş yapan Verstappen, özellikle kariyerinin ilk senelerinde hem pist üstünde, hem pist dışında fazlasıyla agresif bir isim olarak dikkat çekmekteydi, hatta 2018 Brezilya GP'sinde Esteban Ocon ile ufak bir itişme yaşamasının ardından kamu hizmeti cezası almıştı.

O dönemde Red Bull, tüm sıkıntılara rağmen Verstappen'in arkasında durdu ve çok daha farklı bir pilota evrilen Verstappen, 2021'de kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Red Bull şimdi, takım radyosundan birçok kez ani sinir krizleri yaşadığı görülen Yuki Tsunoda için daha kapsamlı bir destek sunmakta; nitekim geçtiğimiz haftalarda danışman Helmut Marko, Tsunoda'ya bir psikolog tuttuklarını belirtmişti.

RacingNews365 tarafından geçmişte kendisinin de benzer bir yardıma ihtiyaç duyup duymadığı sorulan Verstappen, "Kimseyle çalışmadım ama tabii ki yıllar geçtikçe neyi daha iyi yapabileceğinize bakıyorsunuz, değil mi?"

"Herhangi bir seans esnasında hayal kırıklığı yaşamanızın takıma yardımcı olacağını düşünmüyorum, çünkü o zaman herkes biraz gerginleşmeye başlar ve bu genel performansa yardımcı olmaz."

"Halen zaman zaman hayal kırıklığına uğruyorum, ancak bunun performansımı etkilediğini düşünmüyorum, bu daha çok, işlerin iyi gitmemesi, bir şeyin kötü yürütülmesi veya bir sorunum olması ile ilgili."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, eğer bir gün hayal kırıklığı yaşamamaya başlarsa, spordaki zamanının sona ermesi gerektiğini bileceğini de sözlerine ekledi.

Son şampiyon, "Eğer herhangi bir şey için hayal kırıklığı yaşamadığım bir gün gelirse, o gün daha fazla Formula 1'de bulunmak istemediğimi anlayacağım."

"Yarışı kaçıncı bitirdiğimi, hafta sonu boyunca neler yapabildiğimi ve performansımı önemsiyorum, dolayısıyla bazen üzüntü içinde oluyorum."

"Her ne kadar bu üzüntü performansımı etkilemese de, hafta sonu boyunca olabildiğince sakin kalmayı tercih edersiniz -bazı insanlar biraz daha sakin, bazı insanlar biraz daha patlayıcı."

"Genel gidişat böyle, ancak her zaman üzerinde çalışabilirsiniz." dedi.