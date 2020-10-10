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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor

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Çeviren: Cem Özel, Editör

Max Verstappen, son denemesinde önden kayma sorunu yaşamasının ve Eifel Grand Prix’si pole pozisyonunu kaybetmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Red Bull sürücüsü, sıralama turları boyunca Mercedes’ler için gerçek bir tehdit olarak gözüktü ve son bölümdeki ilk turların ardından en hızlı isimdi.

Ancak son denemesinde yeterli turu atamayan Hollandalı sürücü, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton’ın ardında üçüncü olabildi.

Mercedes’lere beklenenden daha yakın olmaktan mutlu olmasına rağmen Red Bull sürücüsü, bir fırsatı kaçırdığını düşünüyor.

Verstappen, “Evet, ilginç bir sıralama seansıydı. Elbette herkes dünkü tüm antrenmanı kaçırınca, bugün yoğun bir gün oldu.”

“Genel olarak, iyi bir son bölüm olduğunu düşünüyorum. Ancak hızlı olmam gerektiğinde biraz fazla önden kayma yaşamaya başladım. Ve hava çok soğuk olduğunda, önden kayma yaşadığınızda ön lastikleri aşındırıyorsunuz, ki bu da bana biraz zaman kaybettirdi.”

“Ancak genel olarak Mercedes’e yaklaştığımızı düşünüyorum, ki bu da çok olumlu. Bu yüzden bir bakıma hayal kırıklığı yaşadım. Biraz daha fazlasını bekliyordum, ancak olan oldu. Genel olarak yine de mutlu olabilirim.”

“Önden kayma yaşamayı sevmiyorum, ancak pistle beraber lastiklerin çok soğuk olması da sıralamalar boyunca işimize yaramadı. Başlangıçta iyiydi, ancak sonradan biraz kötüleşti.”

“Önden kayma yaşadığınızda viraj hızını taşıyamıyorsunuz. ‘V’ şeklinde dönmeniz gerekiyor ve biraz zaman kaybediyorsunuz. Ancak onlara bu kadar yakın olduğumuzdan ötürü yine de iyi bir sıralama seansıydı.” şeklinde konuştu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Jonathan Noble

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