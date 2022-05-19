Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Haberi dinle

Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda temiz bir hafta sonu geçirmekte zorlandı ve Miami bunlardan bir diğeriydi.

Cuma günü sorunlarla boğuşan Verstappen, bundan ötürü önemli bir pist üstü süresini kaybetti ve dezavantajlı konuma düştü.

Fakat sıralama turlarında üçüncü olup, yarışta zafere ulaşmayı başardı. Verstappen'e göre RB18 iyi bir potansiyele sahip ve yapmaları gereken tek şey işleri kendileri için kolaylaştırmak. Bir bakıma sorunsuz hafta sonları geçirmek.

Verstappen, bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Çok rekabetçi bir araca sahibiz fakat işleri kendimiz için biraz daha kolaylaştırabilirsek, daha da rekabetçi olabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in the paddock with his father Jos Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Örneğin [cuma günü sorun yaşamasaydık] Miami'deki sıralama turlarında daha rekabetçi olabilirdik fakat bunu sonradan söylemek kolaydır. Bu, oyunun bir parçası. Dersler çıkarıyoruz ve devam ediyoruz. Umarım kendimizi daha da geliştirebiliriz."

"Bence kusursuz cuma günlerine ihtiyacımız var. O zaman sıralama turları ve ritim konusunda daha fazla bilgiye sahip olabiliriz."

"Hepimiz bu pisti (Barselona) biraz daha iyi tanıyoruz ama yeni bir piste gittiğiniz zaman durum kolay değildir. Orada ritim yakalamak için daha fazla tura ihtiyacınız vardır. Bu açıdan cumartesi günü işimizi biraz zorlaştırdık."

"Bence şu anda bizim için en önemli şey dayanıklılık. Bu alanda tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz."

Sonrasında ise İspanya GP hakkında şunları dile getirdi: "Burada iyi bir iş çıkarmamızı umuyorum fakat bekleyip, diğerlerinin ne yapacağını görmeliyiz. Bu konuda oldukça rahatım. Uzun bir sezon olacak ve her şeyin aracın gelişimine bağlı olduğunu biliyorum."

"Her yarışta adım adım ilerlemek gerekiyor."

"İspanya'da bu sezon şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak rekabetçi olmalıyız. İyi bir dengeye sahip olmak, zirveye çıkmak adına kritik olacak. "

"Ayrıca diğer takımların büyük güncellemeler yapıp yapmayacaklarını ve yapacaklarsa, nereye geleceklerini bilemeyiz. Muhtemelen takımlar burada daha da yakınlaşacak fakat bence bizim için iyi bir hafta sonu olabilir."

"Sıcak olduğu sürece iyi olacak. Son zamanlarda lastiklere çok iyi bakıyoruz. Bu yüzden umarım bunu burada devam ettirebiliriz."