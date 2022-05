Verstappen: "Hava sıcaksa bizim için iyi olacak"

Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda temiz bir hafta sonu geçirmekte zorlandı ve Miami bunlardan bir diğeriydi.

Cuma günü sorunlarla boğuşan Verstappen, bundan ötürü önemli bir pist üstü süresini kaybetti ve dezavantajlı konuma düştü.

Fakat sıralama turlarında üçüncü olup, yarışta zafere ulaşmayı başardı. Verstappen'e göre RB18 iyi bir potansiyele sahip ve yapmaları gereken tek şey işleri kendileri için kolaylaştırmak. Bir bakıma sorunsuz hafta sonları geçirmek.

Verstappen, bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Çok rekabetçi bir araca sahibiz fakat işleri kendimiz için biraz daha kolaylaştırabilirsek, daha da rekabetçi olabiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in the paddock with his father Jos

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images