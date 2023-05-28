Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"
Monako Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen, zorlu hava koşullarına rağmen sakin kalarak puanlar elde etmeyi başardıkları için mutlu.
39. galibiyetini alarak Red Bull'un en çok yarış kazanan pilotu olan Verstappen, yarışı şu şekilde özetledi: "Oldukça zor bir yarıştı çünkü başlangıçta biz orta lastikteydik ve Fernando sert lastikteydi. Bu lastiklerle uzun süre gitmek istemedik ama dışarıda kalmak zorundaydık."
"Yağmur geliyordu, neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk. Lastiklerde ufalanma sorunu vardı ve bu aşamayı atlatmak birkaç tur sürdü; sonra hız biraz arttı ama sürüş hâlâ çok zordu. Yarış ilerledikçe yağmur artmaya başladı, bu yüzden ıslak zemin lastiklerine geçme kararı aldık ama pist inanılmaz derecede kaygandı. Bu kadar öndeyken çok fazla zorlamak istemezsiniz ama aynı zamanda çok fazla zaman kaybetmek de istemezsiniz. Yani bu senaryoda oldukça zorlandık, birkaç kez duvarlara çarptım ama burası Monako."
"Bir noktada aracın arka tarafı kilitlendi ve sadece biraz drift yaparak durumu kontrol etmeye çalıştım. Neyse ki duvar bir şekilde aracın daha fazla kaymasını engelledi."
"Kazanmak muhteşem, ayrıca bugün hava koşullarına rağmen sakin kalarak eve dönmeyi başardık. Takım için çok fazla puan elde ettik ve bu harika."
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