Verstappen: "Hataları için Red Bull'u eleştirme iznim olmalı"

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Verstappen, Singapur GP sıralamalarında pole pozisyonu mücadelesi veriyordu ancak aracında yeteri kadar yakıt olmadığı için sıralamaların son bölümündeki son turunu bırakmak zorunda kaldı. Takım, turunu başarıyla tamamlayıp yeteri kadar yakıt örneği kalmayacağı için ona turunu bırakmasını söyledi ve Verstappen, büyük farkla geldiği turu tamamlamadan pite dönmek zorunda kaldı.

Red Bull, kuruyan pistte Verstappen'in kaç tur atabileceği konusunda yanlış hesaplama yapınca ve pist kuruyup tur zamanladı oldukça fazla hızlanınca, yakıt konusunda sıkıntılı bir durum oluştu. Sıralamalardan sonra incelenmesi için araçlarda 1 litre yakıt örneği kalması gerekiyor. Bunu sağlayamayan pilotlar gridde en geriye düşebiliyor.

Verstappen, pole pozisyonu için mücadele ederken kendisine pite girilmesi söylenince telsizden üstüne basa basa bunun nedenini sormuş ve küfür etmişti.

Verstappen bir önceki turunda da ilk iki sektörde oldukça hızlıyken önündeki Pierre Gasly ile fark açması için yavaşlaması yönünde talimat aldı.

Tüm bunların sonucunda Verstappen, bugünkü yarışa 8. sıradan başlayacak.

Motorsport.com tarafından takımının kendisini bu tür duruma çok nadiren sokmasına rağmen neden bu kadar sinirlendiği sorulduğunda Verstappen, eleştirinin her iki taraf için faydalı olabileceğini söyledi.

Verstappen, "Biliyorum ancak ben eleştirel yaklaşımı seviyorum. Batırdığım zaman onlar da bana hata yaptığımı söyleyebilirler. Bunun tam tersinin de olması gerektiğini düşünüyorum."

"Çünkü birbirimizi bu şekilde doğru yönde tutuyoruz çünkü biz sadece iyi değil, mükemmel olmak istiyoruz. Mükemmel olmak istiyoruz." dedi.

Takıma bu konudaki düşüncelerini tam olarak açıklayıp açıklamadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Telsizde söylediklerimden ve araçtan indikten sonra yüzümü gördüklerinde bunu anladıklarını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Verstappen, pit duvarının bu sorunun yaşanmaması için doğru hesaplamayı yapması gerektiği konusunda ısrarcı.

Verstappen, "Tabii ki ekstra bir tur attığımız için biraz şaşırdık. Ancak bunu takip edip, bunun geldiğini görebilirsiniz. Bu yüzden bu durumu nasıl kaçırdığımızı gerçekten anlayamıyorum."

"Geriye dönüp baktığımızda, son tur öncesinde önümdeki ile fark açabilmem için turumu bırakmamı söylememelilerdi ve o turu tamamlamama izin vermelilerdi. Tüm bunlar biraz da önümde Pierre olmasından tetiklendi."

"Bu yüzden son tur için fark açmak zorunda kaldım çünkü ona yaklaşıyordum. Bu bir bahane olamaz. Ben araç içerisinde ne kadar yakıt olduğunu göremiyorum. Ancak bu tür şeyleri takip edebilmek için bir sürü sensörümüz var."

"Bu yüzden evet, inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü iyi bir aracımız vardı. Şartlar zorlayıcı ancak ben o tür koşulları severim. Aracımız da oldukça iyi çalışıyordu." dedi.

Verstappen, Gasly ile fark açmak için bıraktığı turunun bile pole pozisyonunu kazanmak için yeterli olacağını düşünüyor.

Verstappen, "O turum bile 3. seanstaki en hızlı turumdan 2 sn daha iyiydi. Tamamladığım turda son sektörde büyük bir olay yaşamama rağmen, son iki viraja geldiğimde 2 sn öndeydim."

"Büyük bir olay yaşadım. Orada duvara girebilirdim ancak kurtarmayı başardık."

"Normalde aracınızda yeteri kadar yakıtınız varsa, son tur daha hızlı olur. Ancak ben aracımızda yeterli yakıtımız olup olmadığını bilmiyordum. Biliyor olsaydım o turumu tamamlardım."

"O tur kesinlikle pole pozisyonu için yeterli olurdu. Çünkü söylediğim gibi 1:51.3 gibi bir şey yapmıştım ve o turumda, son virajdan önceki son şikanda büyük bir kayma yaşamıştım." dedi.