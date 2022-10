Verstappen: "Hataları için Red Bull'u eleştirme iznim olmalı"

Verstappen, Singapur GP sıralamalarında pole pozisyonu mücadelesi veriyordu ancak aracında yeteri kadar yakıt olmadığı için sıralamaların son bölümündeki son turunu bırakmak zorunda kaldı. Takım, turunu başarıyla tamamlayıp yeteri kadar yakıt örneği kalmayacağı için ona turunu bırakmasını söyledi ve Verstappen, büyük farkla geldiği turu tamamlamadan pite dönmek zorunda kaldı.

Red Bull, kuruyan pistte Verstappen'in kaç tur atabileceği konusunda yanlış hesaplama yapınca ve pist kuruyup tur zamanladı oldukça fazla hızlanınca, yakıt konusunda sıkıntılı bir durum oluştu. Sıralamalardan sonra incelenmesi için araçlarda 1 litre yakıt örneği kalması gerekiyor. Bunu sağlayamayan pilotlar gridde en geriye düşebiliyor.

Verstappen, pole pozisyonu için mücadele ederken kendisine pite girilmesi söylenince telsizden üstüne basa basa bunun nedenini sormuş ve küfür etmişti.

Verstappen bir önceki turunda da ilk iki sektörde oldukça hızlıyken önündeki Pierre Gasly ile fark açması için yavaşlaması yönünde talimat aldı.

Tüm bunların sonucunda Verstappen, bugünkü yarışa 8. sıradan başlayacak.

Motorsport.com tarafından takımının kendisini bu tür duruma çok nadiren sokmasına rağmen neden bu kadar sinirlendiği sorulduğunda Verstappen, eleştirinin her iki taraf için faydalı olabileceğini söyledi.

Verstappen, "Biliyorum ancak ben eleştirel yaklaşımı seviyorum. Batırdığım zaman onlar da bana hata yaptığımı söyleyebilirler. Bunun tam tersinin de olması gerektiğini düşünüyorum."

"Çünkü birbirimizi bu şekilde doğru yönde tutuyoruz çünkü biz sadece iyi değil, mükemmel olmak istiyoruz. Mükemmel olmak istiyoruz." dedi.

Takıma bu konudaki düşüncelerini tam olarak açıklayıp açıklamadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Telsizde söylediklerimden ve araçtan indikten sonra yüzümü gördüklerinde bunu anladıklarını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images