Verstappen: "Hatalar beni daha iyi bir pilot yapıyor"

Max Verstappen, 2018'in ilk yarısında pek çok hata yaptı ve sürekli olarak eleştirildi. Ancak sonrasında harika bir tempo yakaladı ve güçlü sonuçlar aldı.

Genç sürücü bu yılki üçüncü zaferini geçtiğimiz hafta sonu Brezilya'da alırken, tüm bu hataların kendisini daha iyi hale getirdiğini dile getirdi.

"Bu iyi bir sezon oldu. İyi zaferler ve iyi podyumlar aldık. Her sene daha da ilerliyorum. Kesinlikle harika bir sezon oldu. Mutluyum. Tecrübe kazandığınız gerçeği sizi daha iyi yapıyor. Ama aynı zamanda başarılar yakalasanız bile daha iyi bir pilot olmaya çalışmalısınız."

"Hedefim dünya şampiyonu olmak. Gelecek yıl kazanırsam en genç şampiyon olacağım ama büyük ya da küçük olmam umrumda değil. Gelecek yıl hedefim bu olacak ve devam edeceğim. Bunu başarmak için daha çok çabalıyoruz."

"Agresif olduğum söyleniyor. Ama bazen agresifim, bazen değil. Duruma adapte oluyorum. Hatalar yaptığım doğru, herkes hata yapar ve hata yapmak da iyi bir şey çünkü onlardan dersler çıkarırsınız. Normalde kendi kendinize 'bunu yapma, şunu yapma, hata yapma' dersiniz. Ama hatalar kaçınılmaz. Çünkü limitlerde olduğunuzda başarısız olmanız çok kolaydır. Bu heyecan verici. Ben de hatalarım sayesinde daha iyi oluyorum."

Verstappen, son dönemde Lewis Hamilton'la sorunlar yaşadı ve Ferrari hakkında da ilginç yorumlar yaptı.

Hollandalı pilot, "Niyetim kimseyi rahatsız etmek değildi. Evet, diğer şeylere ve sonuçlara daha fazla odaklanmayı öğrenmek zorundayım." dedi.

Lewis Hamilton'la mı yoksa Sebastian Vettel'le mi takım arkadaşı olmak istediği sorusuna, "Bu hileli bir soru! Burada çok mutluyum. Red Bull'la şampiyon olmak istiyorum. Bu aynı zamanda bir sadakat meselesi çünkü beni keşfeden ve bana yarışma fırsatı verenler onlardı. Ayrıca burada ailemleymiş gibi hissediyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bu bir sürücü için çok önemli. Herkes çok motive ve takım değiştirmek istemiyorum. Neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.