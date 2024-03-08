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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Verstappen, pole turunu son virajda hata yaptığı 2021 turuna benzetiyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Cidde'de elde ettiği pole pozisyonundan dolayı çok mutlu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, sıralama turlarında kusursuz bir performans sergileyerek pole pozisyonunu almayı başardı.

Hollandalı pilot, en yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyi bir tur çıkarmasının ardından şöyle dedi: "Çok iyi bir gündü. Gece boyunca aracı biraz geliştirdik ve bu da bana yüksek hızlı virajlarda zorlamam için daha fazla güven verdi."

"Burada her şey büyük ölçüde güven seviyenize ve ne kadar sınırda gidebildiğinize bağlı."

"Bugün araç içinde kendimi çok rahat hissettim. Sıralama turları boyunca bu kadar hızlı gidebilmemiz çılgıncaydı."

"Q3'teki ilk turumda kendimi oldukça mutlu hissettim. Son viraj dışında neredeyse hiç hata yapmadığım 2021 turuna benziyordu!"

"Çok iyiydi. Çok eğlendim ve araç da çok iyi davrandı."

Sonrasında pazar günkü yarış hakkında konuştu.

Verstappen, "Geçmişte burada pek çok çılgın yarış olduğunu gördük. Yani çok şey olabilir. Burada her şey o kadar da basit değil çünkü çok fazla düzlük var."

"Ancak sahip olduğumuz yarış temposuyla aracın gerçekten iyi çalışacağından eminim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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