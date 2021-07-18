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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Britanya GP'nin ilk turunda yarış dışı kalmasının ardından yarışı hastaneden takip ettiğini ve yarışı kazanan Lewis Hamilton'ın kutlamalarının saygısızca olduğunu söyledi.

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda ikinci sıradan başlayan Hamilton'ın yoğun baskısına maruz kaldı. 

İki pilot birçok virajda yan yana geldiler ve sonunda 6. viraja girerken temas yaşandı. Hamilton, 6. viraj öncesinde Verstappen'in yanına geldi ancak virajı yan yana dönebilecek kadar alana sahip olmadığı için yavaşlamak zorunda kaldı. Ancak yine de Hamilton, sol ön lastiğinin Verstappen'in sağ arka lastiğiyle temasını engelleyemedi.

Bu temasın ardından Verstappen yüksek hızda bariyerlere vururken Hamilton bir sıra kaybederek yoluna devam etti.

Kazada 51G kuvvetine maruz kalan ve sarsılmış gibi görünen Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hamilton ise kırmızı bayrakla durdurulan yarışın ardından yapılan incelemede 10 saniye cezası aldı.

Hamilton pitte cezasını çektikten sonra 4. sıraya kadar gerilese de pist üstünde önce McLaren pilotu Lando Norris'i, ardından takım emriyle takım arkadaşı Valtteri Bottas'ı geride bıraktı ve Ferrari'nin lider pilotu Charles Leclerc'i takibe başladı.

Hamilton, yarışın bitmesine 2 tur kala Leclerc'i de geçerek liderliğe yükseldi ve kendi evindeki yarışı kazanan isim oldu. Kendi seyircisi önünde 8. kez kazanan Hamilton, zaferin ardından uzun süre taraftarlarını selamladı ve kutlamalar yaptı.

Verstappen, bu olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Hamilton'ın tutumunu eleştirdi.

Verstappen, "İyi olduğum için mutluyum. Ancak bu şekilde yarış dışı bırakıldığım için çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Verilen ceza bize yardımcı olmuyor ve Lewis'in pist üstünde yaptığı tehlikeli hareketin karşılığı değil."

"Hâlâ hastanedeyken kutlamaları izliyor olmak saygısızca ve sportmenlik dışı bir davranıştı. Ancak bunları geride bırakacağız." dedi.

 
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