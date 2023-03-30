Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim"

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Verstappen, Suudi Arabistan GP hafta sonu öncesinde mide rahatsızlığından dolayı Cidde'ye bir gün geç geldi ve evinde dinlenmiş oldu.

Yine de cuma günü piste çıkan ve sıralama turlarında tahrik mili arızası nedeniyle 15. olan Verstappen, pazar günü en hızlı turla ikinci olmayı başardı.

Hastalığı hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Verstappen, "Uzun süre kendime olan inancımı kaybettim çünkü gerçekten hastaydım, adeta zar zor yürüyebiliyordum. Sanki ciğerimi kaybetmiş gibi hissediyordum."

"Hafta sonu hastalığımın geride kaldığını zannettim. Çünkü normalde hastalandıktan iki, üç gün sonra antrenmanlarınızı yapabiliyorsunuz ama ilk seansta araca bindiğimde, sadece bir en hızlı tur denemesi yapmak için bile iki tur boyunca dinlenmem gerekiyordu."

"Yani evet, hafta sonu boyunca beni kesinlikle etkiledi, ki bu hoşuma gitmedi çünkü fiziksel anlamda kendimi sınırlı hissettiğim ilk yarışlardan biriydi. Bu, aracın içindeyken gerçekten sinir bozucu." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Verstappen o günden bu yana tamamen iyileşmek için zamanı olduğunu söyleyerek, "O zamandan beri üzerinde çalışıyorum, durumu geliştirmek için çabalıyorum. Şimdi her şeyin çok daha iyi düşünüyorum. Yani normal şartlar altında bu hafta sonu iyi geçmeli."

"Sanırım her şey bir araya geliyordu çünkü Cidde genel olarak oldukça zorlu bir pist. Kendinizi iyi hissetmediğinizde sizi zorluyor."

"Yine de böyle şeyler maalesef oluyor, virüs vs. kapıyorsunuz. Umarım bundan sonra yılın geri kalanında her şey yolunda gider." ifadelerini kullandı.

Verstappen daha önce Avustralya'da hiç zafer elde edemedi fakat Melbourne yarışı için şimdiye kadarki en güçlü pakete sahip olduğundan emin.

"Son birkaç yıldır sezon başında ve burada hiç bu kadar iyi olmadığımızı düşünüyorum."

"Sanırım bu yarış takvimde farklı bir yerde olsaydı, o zaman burada çok daha iyi sonuçlar alırdım. Fakat durum böyle değil. Artık burada iyi bir sonuca ihtiyacımız var."

"Bunu yapmak adına iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Bunun için iyi bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor."