Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim"

Verstappen, Suudi Arabistan GP hafta sonu öncesinde mide rahatsızlığından dolayı Cidde'ye bir gün geç geldi ve evinde dinlenmiş oldu.

Yine de cuma günü piste çıkan ve sıralama turlarında tahrik mili arızası nedeniyle 15. olan Verstappen, pazar günü en hızlı turla ikinci olmayı başardı.

Hastalığı hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Verstappen, "Uzun süre kendime olan inancımı kaybettim çünkü gerçekten hastaydım, adeta zar zor yürüyebiliyordum. Sanki ciğerimi kaybetmiş gibi hissediyordum."

"Hafta sonu hastalığımın geride kaldığını zannettim. Çünkü normalde hastalandıktan iki, üç gün sonra antrenmanlarınızı yapabiliyorsunuz ama ilk seansta araca bindiğimde, sadece bir en hızlı tur denemesi yapmak için bile iki tur boyunca dinlenmem gerekiyordu."

"Yani evet, hafta sonu boyunca beni kesinlikle etkiledi, ki bu hoşuma gitmedi çünkü fiziksel anlamda kendimi sınırlı hissettiğim ilk yarışlardan biriydi. Bu, aracın içindeyken gerçekten sinir bozucu." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images