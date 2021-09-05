Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"

Ekleyen:
, Şef Editör

Kendi evinde gerçekleştirilen yarışı kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, kendileri için harika bir yarış olduğunu söyledi.

Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"

Formula 1'de ilk defa şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, bu sezon gerçekleştirilen 13. yarışta 7. zaferini elde etti ve şampiyonada yeniden liderliğe yükseldi.

Hollanda GP'nin 1985'ten sonra ilk defa gerçekleştirilmesi ve Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi vermesi kendisi üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Verstappen, sıralamalarda pole pozisyonunu kazanmasının ardından bugünkü yarışı pit stoplar harici lider götürerek kazanmayı başardı.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajda Verstappen, "Duyduğunuz üzere, bu sonuç inanılmaz. Hafta sonuna girerken beklentiler çok yüksekti ve beklentileri karşılamak asla kolay değildir."

"Burada kazandığım ve şampiyonada liderliğe yükseldiğim için tabii ki mutluyum. Harika bir gün. Tüm bu kalabalıkla inanılmaz bir gün." dedi.

Verstappen yarışta lider olsa da, sürekli olarak Mercedes pilotlarının, özellikle de Lewis Hamilton'ın stratejik hamlelerine cevap vermek zorundaydı. Red Bull pilotu, her iki pit stopta da Hamilton'dan geç pite gelmesine rağmen yerini korumayı başardı.

Verstappen, "Kesinlikle çok iyi bir gündü. Start çok önemliydi. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ardından Mercedes yarışı bizim için zorlaştırmaya çalıştı ancak her zaman onlara gerçekten iyi cevap verdik."

"Bugün tüm takımın performansından gerçekten mutlu olabiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Önceki haber

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

1 s
2
Formula 1

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

43 dk
3
Formula 1

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

1 s
4
World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

1 s
5
Formula 1

Mercedes, Zandvoort'un eğimli 3. virajında "tuhaf" sorunlar yaşıyor

3 s
Son Haberler
Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"
F1

Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"

5dk
Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
F1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

23dk
Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''
F1

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

43dk
Hollanda'da günün pilotu Perez oldu
F1

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

1 s
2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
F1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

1 s
Son Videolar
Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem" Hollanda GP
Formula 1

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor" Belçika GP
Formula 1

Vettel: "Schumacher'i düşünmek acı veriyor"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Mercedes, Verstappen'i yenmek için stratejileri bölmeye hazır Hollanda GP
Formula 1

Mercedes, Verstappen'i yenmek için stratejileri bölmeye hazır

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş Hollanda GP
Formula 1

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor Belçika GP
Formula 1

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Mercedes, Red Bull'dan ayrıldığı takdirde Albon'la çalışmaktan keyif alacak Hollanda GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull'dan ayrıldığı takdirde Albon'la çalışmaktan keyif alacak

Perez, motor değişimi nedeniyle Hollanda GP'ye son sıradan başlamaya hazırlanıyor Hollanda GP
Formula 1

Perez, motor değişimi nedeniyle Hollanda GP'ye son sıradan başlamaya hazırlanıyor

Red Bull, Albon için Williams ve Alfa Romeo ile görüşüyor Belçika GP
Formula 1

Red Bull, Albon için Williams ve Alfa Romeo ile görüşüyor

Çok Okunanlar Bugün

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!
Formula 1 Formula 1

2021 Hollanda GP: Verstappen kendi ülkesindeki ilk yarışını kazandı, şampiyona liderliğini aldı!

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti
World Superbike World Superbike

Toprak ceza aldı, Superpole yarışının galibiyeti Rea'e geçti

Mercedes, Zandvoort'un eğimli 3. virajında "tuhaf" sorunlar yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Zandvoort'un eğimli 3. virajında "tuhaf" sorunlar yaşıyor

Wolff, antrenmanlardaki kırmızı bayrakların tekrar düşünülmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, antrenmanlardaki kırmızı bayrakların tekrar düşünülmesini istiyor

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"
Formula 1 Formula 1

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Son Haberler

Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "En hızlı turu almaya çalışmadım"

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Elimden geldiğince zorladım''

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Hollanda'da günün pilotu Perez oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.