Verstappen: "Harika bir gün, inanılmaz bir sonuç"

Formula 1'de ilk defa şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen, bu sezon gerçekleştirilen 13. yarışta 7. zaferini elde etti ve şampiyonada yeniden liderliğe yükseldi.

Hollanda GP'nin 1985'ten sonra ilk defa gerçekleştirilmesi ve Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi vermesi kendisi üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Verstappen, sıralamalarda pole pozisyonunu kazanmasının ardından bugünkü yarışı pit stoplar harici lider götürerek kazanmayı başardı.

Yarışın hemen ardından yapılan röportajda Verstappen, "Duyduğunuz üzere, bu sonuç inanılmaz. Hafta sonuna girerken beklentiler çok yüksekti ve beklentileri karşılamak asla kolay değildir."

"Burada kazandığım ve şampiyonada liderliğe yükseldiğim için tabii ki mutluyum. Harika bir gün. Tüm bu kalabalıkla inanılmaz bir gün." dedi.

Verstappen yarışta lider olsa da, sürekli olarak Mercedes pilotlarının, özellikle de Lewis Hamilton'ın stratejik hamlelerine cevap vermek zorundaydı. Red Bull pilotu, her iki pit stopta da Hamilton'dan geç pite gelmesine rağmen yerini korumayı başardı.

Verstappen, "Kesinlikle çok iyi bir gündü. Start çok önemliydi. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ardından Mercedes yarışı bizim için zorlaştırmaya çalıştı ancak her zaman onlara gerçekten iyi cevap verdik."

"Bugün tüm takımın performansından gerçekten mutlu olabiliriz." dedi.