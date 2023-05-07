Verstappen: "Harika bir galibiyet aldık"

Max Verstappen dokuzuncu başladığı Miami yarışında harika bir performans sergiledi ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu yılki üçüncü galibiyetini elde eden Verstappen, ortaya koyduğu performansla büyük takdir toplarken, kendisi de elde ettiği zaferden çok memnundu.

Verstappen, "Gerçekten iyi bir yarıştı. Başlangıçta olaylardan uzak durdum ve sonrasında temiz bir yarış çıkardım."

"Öndeki araçları teker teker geçtim. Sonra sert lastiklerle gerçekten uzun bir ilk bölüm attım."

"Bence bugün farkı yaratan da bu oldu. Yarışın sonunda Checo ile küçük bir mücadele yaşadık. Her şey çok temiz geçti."

"En önemlisi de bu. Bugün harika bir galibiyet aldık." dedi.

Dokuzuncu sıradan kazanmasının özel hissettirip hissettirmediği sorusuna Verstappen, "Evet, dün bir aksilik yaşadık ama bugün sakinliğimizi koruduk, her şeyi temiz tuttuk."

"Dokuzuncu sıradan kazanmak her zaman çok tatmin edicidir." cevabını verdi.

Farklı stratejinin kimin fikri olduğu sorusuna Verstappen, "Bunu dün konuşmaya başladık."

"Havanın nasıl olacağını bilmiyorduk ama bunun işe yarayacağından emindik. Neyse ki her şey istediğimiz gibi gitti." yanıtını verdi.