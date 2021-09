Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

İtalya Grand Prix'si, şampiyonanın ilk iki sırasında yer alan pilotlar için iyi sonuçlanmadı. Startta liderliği kaybetmesinin ardından ikinci sıraya gerileyen Verstappen, ilk pit stop'u için pite geldiğinde yavaş bir stoptan dolayı fazlasıyla zaman kaybetti.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Hamilton ise Verstappen'in pitte vakit kaybetmesinin hemen ardından yarışın ilk bölümünün çoğunluğunda geçemediği Lando Norris'i arkasında bıraktı.

İngiliz pilot da Norris'i geçmesinin ardından pite geldi. Hamilton'ın pitten Verstappen'e oldukça yakın bir şekilde çıkması bekleniyordu ki öyle de oldu.

İkili, ilk viraja gelinirken yan yanalardı. Verstappen, ilk virajda dışarı çizgiyi kullanırken; Hamilton içerideydi. İki pilot, ilk şikanın ilk bölümünü yan yana almışlardı ki Verstappen'in aracı virajın içerisindeki bordürde sekti ve ardından Hamilton'ın arka tekerleğiyle temas yaşandı.

Bu temas, Verstappen'in aracının havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düşmesine neden oldu.

Şampiyonluk için mücadele eden iki pilot, bu ilginç kazanın ardından yarışa veda ettiler ve İngiltere'deki kazada olduğu gibi, bu kazanın ardından da kimin hatalı olduğu hakkında konuşulmaya başlandı.

Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images