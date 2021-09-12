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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

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İtalya GP'de şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'la temas yaşayarak yarışa veda eden Max Verstappen, kaza hakkında konuştu ve Hamilton'ın kendisine yeteri kadar yer vermediğini söyledi.

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

İtalya Grand Prix'si, şampiyonanın ilk iki sırasında yer alan pilotlar için iyi sonuçlanmadı. Startta liderliği kaybetmesinin ardından ikinci sıraya gerileyen Verstappen, ilk pit stop'u için pite geldiğinde yavaş bir stoptan dolayı fazlasıyla zaman kaybetti. 

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Hamilton ise Verstappen'in pitte vakit kaybetmesinin hemen ardından yarışın ilk bölümünün çoğunluğunda geçemediği Lando Norris'i arkasında bıraktı. 

İngiliz pilot da Norris'i geçmesinin ardından pite geldi. Hamilton'ın pitten Verstappen'e oldukça yakın bir şekilde çıkması bekleniyordu ki öyle de oldu. 

İkili, ilk viraja gelinirken yan yanalardı. Verstappen, ilk virajda dışarı çizgiyi kullanırken; Hamilton içerideydi. İki pilot, ilk şikanın ilk bölümünü yan yana almışlardı ki Verstappen'in aracı virajın içerisindeki bordürde sekti ve ardından Hamilton'ın arka tekerleğiyle temas yaşandı.

Bu temas, Verstappen'in aracının havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düşmesine neden oldu. 

Şampiyonluk için mücadele eden iki pilot, bu ilginç kazanın ardından yarışa veda ettiler ve İngiltere'deki kazada olduğu gibi, bu kazanın ardından da kimin hatalı olduğu hakkında konuşulmaya başlandı. 

Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes, climbs out of his car after crashing out with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Verstappen'e yeteri kadar yer verdiğini söylemişti. Verstappen ise bu görüşte değil. Verstappen, Hamilton'ın kendisini viraj boyunca itmeye devam ettiğin söyledi.

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Ayrıca Hollandalı pilota göre, Hamilton kendisine sadece bir aracın geçebileceği kadar yer bıraksaydı bile, yarışmaya devam edebilirdi. 

Temas hakkında konuşan Verstappen, şunları söyledi: "Elbette ilk virajda yakın olacağını fark ettik. [Temas yaşamamak için] Hamilton'ın pit yolu çıkışındaki beyaz çizgiyi geçmesi gerekti ve ben de sol taraftaki yeşil şeye çıkmak zorunda kaldım, viraja dışarıdan girdim."

"Tabii ki zorladığımı biliyordum. O, beni sıkıştırmaya devam etti ve ben onunla birlikte çalışmayı denedim çünkü onunla yarışmak istiyordum. Sonrasında insanlar otomatik olarak Silverstone hakkında konuşmaya başlıyorlar."

"Ancak böyle şeyler yaşanabiliyor. Elbette o an hoş değildi ama bence önümüze bakıp, birbirimizle yarışmaya devam edebilecek kadar profesyoneliz." 

"Sadece onun beni sıkıştırmaya devam etmesini beklemedim çünkü onun buna ihtiyacı bile yoktu. Bana sadece bir aracın sığabileceği kadar bile yer bıraksaydı, ikinci virajın çıkışında yarışmaya devam ederdik ve bence o önde kalırdı."

"Beni itmeye devam etti ve bir noktada, gidecek yerim yoktu. Beni sosis kerb'üne itti ve günün sonunda bu yüzden kaza yaptık. Arka lastiğim çarptı ve zıpladı." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen-Hamilton ikilisi, yarışın ilk turunda da yan yana gelmişlerdi ve bu sefer de Hamilton yeteri kadar yer bulamamıştı ancak bu olayda Hamilton, Verstappen'in aksine virajı almaktansa kerblerin üzerinden geçmişti. 

İlk virajda yeteri kadar yer olmadığını söyleyen Verstappen'e kendisinin ilk şikandaki olayı önlemek için kerblerin üzerinden geçip geçemeyeceği soruldu. 

Verstappen, yarışta yaşanan iki olayın aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti. 

"Yani bence bu iki olayı tamamen aynı şekilde değerlendiremezsiniz. Çünkü o beni sıkıştırmaya devam etti."

"Ben onunla gerçekten yan yanaydım ve bir virajı alabilmeniz için iki insanın da birlikte çalışması gerekiyor. Pozisyon için mücadele ediyorduk ve maalesef temas yaşadık." 

"Dediğim gibi, [virajı temas yaşamadan dönebilmek için] iki insanın bir arada çalışmasına ihtiyacınız var, değil mi? Yani eğer bir kişi çalışmak istemiyorsa, ne yaparsanız?" 

Verstappen son olarak, Hamilton'la konuşup konuşmayacağı hakkında sorulan soruyu cevapladı. 

"Yani tabii ki bugün yaşanan şey oldukça şanssızdı. Kimse bunu görmek istemiyor. Ancak dediğim gibi, bence bunu arkamızda bırakarak devam edebilecek kadar profesyoneliz." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, walks away from his car after crashing out with Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

 

 

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