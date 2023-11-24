Verstappen: "Hamilton'la takım arkadaşı olarak kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"
Max Verstappen, gelecekte Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olarak "kanıtlayacak hiçbir şeyi" olmayacağını söylüyor.
Bu olasılık son günlerde Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bu yılın başlarında Lewis Hamilton'ın kendisiyel temasa geçtiğini söylemesi üzerine konuşulmaya başlandı.
Hamilton ise tam tersi şekilde Horner'ın kendisiyle temasa geçtiğini fakat mesajı çok geç gördüğünü belirtti.
Hamilton daha sonra Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalarken, Sergio Perez en az bir yıl daha Red Bull'da kalacak.
FIA basın toplantısında Hamilton'ın takım arkadaşı olma ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine konuşan Verstappen, böyle bir tartışmayla ilgilenmediğini açıkça belirtti.
Verstappen, soru üzerine "Bunu bilmek size ne katacak? Böyle bir şey olmayacak ve eğer olmuyorsa da hikayeler uydurmanın bir anlamı yok." demişti.
Bunun olmasını isteyip istemediği sorulduğunda ise, "Benim için fark etmez, kim olduğunun bir önemi yok."
"Sadece Lewis'e atıfta bulunmak istemiyorum çünkü pek çok harika sürücü de var ve bazen işler böyle yürümüyor." dedi.
yarışı kazanan-max-verstappen-red-1
Daha sonra Hollanda medyası ile yaptığı bir röportajda Verstappen'e bir kez daha bu konu soruldu.
Verstappen bunun üzerine şöyle dedi: "Bu beni hiç ilgilendirmiyor."
"Basın toplantısı sırasında bana sorulduğunda, bu hikayelerden haberim dahi yoktu fakat umurumda da değil."
"Bu konuda konuşmamıza gerek bile yok çünkü böyle bir şey asla olmayacak."
"Onunla yarışarak (yenerek) neyi kanıtlamam gerekiyor? Bence kanıtlayacak hiçbir şeyim yok."
Ayrıca Hamilton ile takım içi mücadelenin F1 taraftarları için iyi olma ihtimalini de küçümsedi.
"Bir sürücü diğerinden daha hızlıysa her zaman bahaneler üretilecek. Yani 'Evet, ama o artık çok yaşlandı' ve bunun gibi şeyler söylenecek."
"Onlar [taraftarlar] her zaman bir şey buluyorlar. Şimdi de aynı durum söz konusu."
"Bugünlerde insanlar çok fazla kazandığımı söylüyor. Fakat kazanamasanız da daha iyi bir iş yapmanız gerektiğini söylüyorlar."
"Her zaman bir şey hakkında konuşmak adına hikayeler üretiliyor."
Franz Tost'un kendisine 'Max her takım arkadaşını yener' sözüyle ilgili de Verstappen, "Elbette kendime inanıyorum. Eğer bu özgüvene sahip değilseniz, o zaman bırakmak daha iyidir." dedi.
Son Haberler
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar