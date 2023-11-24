Verstappen: "Hamilton'la takım arkadaşı olarak kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

Bu olasılık son günlerde Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bu yılın başlarında Lewis Hamilton'ın kendisiyel temasa geçtiğini söylemesi üzerine konuşulmaya başlandı.

Hamilton ise tam tersi şekilde Horner'ın kendisiyle temasa geçtiğini fakat mesajı çok geç gördüğünü belirtti.

Hamilton daha sonra Mercedes ile yeni bir sözleşme imzalarken, Sergio Perez en az bir yıl daha Red Bull'da kalacak.

FIA basın toplantısında Hamilton'ın takım arkadaşı olma ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine konuşan Verstappen, böyle bir tartışmayla ilgilenmediğini açıkça belirtti.

Verstappen, soru üzerine "Bunu bilmek size ne katacak? Böyle bir şey olmayacak ve eğer olmuyorsa da hikayeler uydurmanın bir anlamı yok." demişti.

Bunun olmasını isteyip istemediği sorulduğunda ise, "Benim için fark etmez, kim olduğunun bir önemi yok."

"Sadece Lewis'e atıfta bulunmak istemiyorum çünkü pek çok harika sürücü de var ve bazen işler böyle yürümüyor." dedi.

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Daha sonra Hollanda medyası ile yaptığı bir röportajda Verstappen'e bir kez daha bu konu soruldu.

Verstappen bunun üzerine şöyle dedi: "Bu beni hiç ilgilendirmiyor."

"Basın toplantısı sırasında bana sorulduğunda, bu hikayelerden haberim dahi yoktu fakat umurumda da değil."

"Bu konuda konuşmamıza gerek bile yok çünkü böyle bir şey asla olmayacak."

"Onunla yarışarak (yenerek) neyi kanıtlamam gerekiyor? Bence kanıtlayacak hiçbir şeyim yok."

Ayrıca Hamilton ile takım içi mücadelenin F1 taraftarları için iyi olma ihtimalini de küçümsedi.

"Bir sürücü diğerinden daha hızlıysa her zaman bahaneler üretilecek. Yani 'Evet, ama o artık çok yaşlandı' ve bunun gibi şeyler söylenecek."

"Onlar [taraftarlar] her zaman bir şey buluyorlar. Şimdi de aynı durum söz konusu."

"Bugünlerde insanlar çok fazla kazandığımı söylüyor. Fakat kazanamasanız da daha iyi bir iş yapmanız gerektiğini söylüyorlar."

"Her zaman bir şey hakkında konuşmak adına hikayeler üretiliyor."

Franz Tost'un kendisine 'Max her takım arkadaşını yener' sözüyle ilgili de Verstappen, "Elbette kendime inanıyorum. Eğer bu özgüvene sahip değilseniz, o zaman bırakmak daha iyidir." dedi.