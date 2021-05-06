Verstappen: "Hamilton'la pist dışı ilişkimiz bozulmadı"

Son senelerde Verstappen, Mercedes pilotlarını en çok isim olmuştu ancak bu sene Verstappen ile Mercedes pilotlarındaki mücadele bir üst seviyeye taşıdı.

Özellikle Verstappen ve Hamilton, pist üstünde birçok kez tekerlek tekerleğe mücadele ettiler ve iki pilotun da birbirlerini geçtiği mücadeleler oldu.

Hamilton'ın Emilia-Romagna GP sıralamaları sonrası kendisine omuz attığı görüntülenen Verstappen, bunun önemsiz olduğunu söylemişti.

İspanya GP öncesindeki basın toplantısında konuşan Verstappen, Hamilton'la ilişkilerinde rahat olduğunu söyledi.

Pist üstündeki mücadelelerinin pist dışındaki ilişkilerini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Verstappen, "Hayır, her şey çok rahat. Sizler de buraya geldiğimizde, bu tür durumlarda görebilirsiniz."

"Her zaman çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimize saygı göstermemiz, birisi iyi iş ya da daha iyi iş çıkardığında bunu birbirimize söyleyebiliyor olmamız çok önemli." dedi.

Geçen senelerde Red Bull zaman zaman kazanabilse de, Mercedes'e karşı istikrarlı bir şekilde hızlı olması pek mümkün değildi. Bu sene ise Red Bull, şu ana kadar sadece tek galibiyet alsa da Mercedes'e farklı tür pistlerde ve koşullarda çok daha yakın olmayı başardı.

Verstappen, "Bu mücadele tabii ki heyecan verici. Tabii ki şampiyonluk mücadelesi için vereceğimiz her bir mücadele için sabırsızlanıyorum. Sonunda her hafta sonu iyi sonuçlar için mücadele edebilecek güçte bir aracımız var."

"Birincilik, ikincilik ya da üçüncülük için mücadele etmemiz piste bağlı olabilir. Şu anda tam olarak konuşmak zor. Ancak gerçekten keyif verici bir durumdayız. Şu ana kadar bazı iyi sonuçlar aldık. Kendi açımdan mutluyum ancak her zaman daha iyi olabilirsiniz."

"Ancak hem ben, hem de araç açısından düşünürsek, tabii ki asla yeteri kadar iyi olamazsınız. Peş peşe 3 yarışı kazansaydık bile öyle olurdu."

"Onlarla aramızdaki mücadeleyi savaş olarak adlandırmayalım. Güzel bir şekilde rekabeti sürdürelim ancak tabii ki evet, sıkı mücadele edeceğiz. Onlar da mücadele edecekler. Bu spor için iyi bir şey ve ben de bu mücadeleyi seviyorum." dedi.

İlk 3 yarışın ardından 2021 araçlarının güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlayıp anlamadıkları sorulduğunda ise Verstappen, "Evet, daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yüzden aracı ayarlamak asla kolay olmuyor çünkü bu konu piste göre ve hatta rüzgar gibi koşullara göre değişebiliyor. Bu araçlar rüzgara karşı çok hassas, bu yüzden ayarlarda doğru noktayı yakalamak asla kolay değil."

"Bu hafta sonu yine göreceğiz ancak sonunda normal yol tutuşuna sahip, çok iyi bildiğimiz bir piste döndüğümüz için mutluyum. Tüm takımlar bu piste çok iyi biliyor. Bu yüzden ne kadar rekabetçi olduğumuzu görme açısından ilginç olacak." dedi.