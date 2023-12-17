Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Blick gazetesi ile olan röportajında rekabetin yoğun olduğu 2021'i özlemediğini söyledi.
Hollandalı pilot, 2021 sezonunda Lewis Hamilton ile son yarışın son turuna kadar savaşmış ve sonunda şampiyon olmuştu.
Bu açıdan 2021, tüm zamanların en çekişmeli sezonu olarak kabul görüyor. 2023 ise tam tersine Verstappen'in baştan sona üstün olduğu bir yıldı.
Blick gazetesine verdiği röportaj Verstappen, Hamilton ile olan savaşlarını özleyip özlemediği sorusuna, "Hayır."
"Bu sezonun gidişatından memnunum. Elbette o dönem giriştiğimiz mücadeleleri hâlâ takdir ediyorum. Fakat şimdi takımla birlikte elde ettiğimiz başarıları daha çok takdir ediyorum."
"Çok sayıda yarış kazanmayı başardım. Bazen böyle dönemler oluyor ama bunu düşünmemeyi tercih ediyorum. Çünkü tüm bunlar sadece enerjimi tüketiyor." cevabını verdi.
Starttan hemen sonra farkı açmayı başardığı mı yoksa son turun son virajına kadar mücadele etmek zorunda kaldığı yarışları mı daha çok sevdiği sorusuna Verstappen, "Yarışlar her zaman farklıdır."
"Elbette yarışları domine etmeyi seviyorum. Fakat bu aynı zamanda kendimle savaşmak anlamına da geliyor."
"Şahsen yarış sonucuna bakmıyorum, sadece kokpitte her şeyi daha iyi yapmaya, bir şeyleri anlamaya veya geliştirmeye çalışıyorum." cevabını verdi.
Yarışlarda bazen gereksiz risk aldığını düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Hayır. Normalde her şeyi kontrol altında tutuyorum."
"Barselona'da bile pist limitlerinden ötürü üç uyarı almıştım. Yine de kendime yarışın en hızlı turunu atmam gerektiğini söyledim; bu yüzden de başka bir hataya yer yoktu."
"Şahsen piste gelip %100'ümü vermemezlik yapmam. Bu benim kişisel prensibim ve yarış pistlerinde buna uyuyorum." cevabını verdi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Max Verstappen, Red Bull Racing at the post race press conference
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