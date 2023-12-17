Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Blick gazetesi ile olan röportajında rekabetin yoğun olduğu 2021'i özlemediğini söyledi.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Hollandalı pilot, 2021 sezonunda Lewis Hamilton ile son yarışın son turuna kadar savaşmış ve sonunda şampiyon olmuştu.

Bu açıdan 2021, tüm zamanların en çekişmeli sezonu olarak kabul görüyor. 2023 ise tam tersine Verstappen'in baştan sona üstün olduğu bir yıldı.

Blick gazetesine verdiği röportaj Verstappen, Hamilton ile olan savaşlarını özleyip özlemediği sorusuna, "Hayır."

"Bu sezonun gidişatından memnunum. Elbette o dönem giriştiğimiz mücadeleleri hâlâ takdir ediyorum. Fakat şimdi takımla birlikte elde ettiğimiz başarıları daha çok takdir ediyorum."

"Çok sayıda yarış kazanmayı başardım. Bazen böyle dönemler oluyor ama bunu düşünmemeyi tercih ediyorum. Çünkü tüm bunlar sadece enerjimi tüketiyor." cevabını verdi.

Starttan hemen sonra farkı açmayı başardığı mı yoksa son turun son virajına kadar mücadele etmek zorunda kaldığı yarışları mı daha çok sevdiği sorusuna Verstappen, "Yarışlar her zaman farklıdır."

"Elbette yarışları domine etmeyi seviyorum. Fakat bu aynı zamanda kendimle savaşmak anlamına da geliyor."

"Şahsen yarış sonucuna bakmıyorum, sadece kokpitte her şeyi daha iyi yapmaya, bir şeyleri anlamaya veya geliştirmeye çalışıyorum." cevabını verdi.

Yarışlarda bazen gereksiz risk aldığını düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Hayır. Normalde her şeyi kontrol altında tutuyorum."

"Barselona'da bile pist limitlerinden ötürü üç uyarı almıştım. Yine de kendime yarışın en hızlı turunu atmam gerektiğini söyledim; bu yüzden de başka bir hataya yer yoktu."

"Şahsen piste gelip %100'ümü vermemezlik yapmam. Bu benim kişisel prensibim ve yarış pistlerinde buna uyuyorum." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Max Verstappen, Red Bull Racing at the post race press conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG and Max Verstappen, Red Bull Racing at the post race press conference

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"
Sonraki haber Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi"

Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi"

Formula 1

Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi" Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Formula 1

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak" Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Formula 1

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi" McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Son Haberler

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

F1 Formula 1

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor" Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

F1 Formula 1
Bahreyn GP

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

F1 Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

F1 Formula 1

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol