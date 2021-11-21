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Formula 1 / Katar GP Haberler

Verstappen, Hamilton'la olan farkı duyunca "şoke olmuş"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'la aradaki farkı duyduğu zaman şaşırdığını ve hatta şoke olduğunu söyledi.

Verstappen, Hamilton'la olan farkı duyunca "şoke olmuş"

Hollandalı pilot, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın son anlarda derecesini geliştirmesinin ardından sıralama turlarını 0.4 saniye geride ikinci sırada bitirdi. Bu, sezonun geneline bakıldığında oldukça büyük bir farktı.

Yarışa ikinci başlayacak olan Verstappen, "Bu hafta sonu biraz fazla inişli ve çıkışlı geçti. İlk antrenman seansında oldukça mutluydum. İkinci ve üçüncü antrenmanda ise pek mutlu değildim."

"Sonrasında aslında sıralama turlarında mutlu olsam bile yeterince hızlı değildim. Bu bazen olabiliyor. Daha hızlı gitmek isterdim. Fakat her şeyi denediğim fakat zaman çıkaramadığım birkaç viraj vardı. Yani bir virajı daha iyi geçtiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında daha fazla tur zamanı gelmiyor."

"Tabii ki her zaman daha iyi olmaya ve daha iyi hale gelmeye çalışmamız gerekiyor."

"Son denememde gerçekten iyi bir tur attığımı düşündüm ve sonra tur zamanları arasındaki farkı duyunca, 'vay canına, fark bu kadar büyükken böylesine risk almama gerek bile yoktu' diye düşündüm. Benim için şoke ediciydi. Onlarla mücadele etmek gerçekten çok zordu."

"Bir bakıma ikinci olduğum için mutluyum ama Lewis ile aradaki fark çok büyük. Son birkaç yarıştır sıralama turları bizim için daha zorlu geçti. Bu yüzden kesinlikle buna bakmamız gerekiyor."

"Yine de çok eğlendim. Burada sıralama turlarına katılmak gerçekten harika. Burası güzel ve sürüş yapması çok eğlenceli bir pist."

"Tabii ki biraz daha hızlı olsam daha eğlenceli olurdu ama bazen böyle olabiliyor. İkinci olmak benim için sorun değil, fakat bu büyük bir fark."

"Yarın da böyle bir farkla kolay bir yarış olmayacak. Fakat asla pes etmiyoruz." dedi.

Verstappen sözlerini şöyle tamamladı: "Yarın bir mucize olmasını beklemiyorum fakat yeni bir pistteyiz ve çok şey olabilir. Bu yüzden pes edemeyiz. Burada öndeki aracı takip etmek zor olacak. Yine de elimden geleni yapacağım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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