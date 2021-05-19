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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, 2021 Formula 1 sezonunun başında Lewis Hamilton'a karşı yaptığı "agresif" hamlelerle kanıtlayacağı herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"

Verstappen ve Hamilton, Imola ve Barselona'daki ilk virajda yan yana gelmeleri de dahil olmak üzere bu yılki dört yarışın tamamında tekerlek tekerleğe savaşlar verdiler.

Hem Imola hem de Barselona yarışlarında Hamilton'a hamle yapan taraf Verstappen'di ve agresif şekilde davranarak ilk virajda liderliğini eline geçirmeye çalıştı.

Hamilton, çarşamba günü yaptığı açıklamada "şimdiye kadar olaylardan kaçınma konusunda iyi bir iş çıkardığını" söyledi ve Verstappen'in agresif hamlelilerin belki de kanıtlayacak şeyleri olduğunun göstergesi olduğunu ekledi.

Ancak Verstappen, hamlelerinin kendisinin kendisini kanıtlamaya çalışmakla ilgisi olmadığını ve temastan kaçınmanın iki tarafın da çabası olduğunu söyledi.

Verstappen, "Hayır, kanıtlayacak hiçbir şeyim yok."

"Ve temastan kaçınmanın da iki tarafın çabası olduğunu düşünüyorum. Yani evet, iyi iş çıkardık, bu doğru."

"[Birbirimizle] çok fazla yarışıyoruz ve  her iki taraf da temastan kaçındı. Bu yüzden bunu yapmaya devam ederek pistte birbirimize  karşı sert şekilde yarışmaya devam edebilmemizi umuyoruz." dedi.

McLaren F1 patronu Zak Brown geçen hafta Hamilton ve Verstappen'in pozisyon savaşı verirken temas yaşamasının sadece bir  “zaman meselesi” olduğunu söylemişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field away at the start

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field away at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Doğruyu söylemek gerekirse, bu konular hakkında daha fazla ne söyleyebilirim ben de bilmiyorum."

"Hiçbir zaman çarpışmak istemeyiz öyle değil mi? Bu sadece ilginç manşetler çıkarabilmek için ortaya atılmış bir konu."

"Şimdiye kadar harika yarışlar çıkardığımızı söylemek yerine, kazanın sadece bir zaman meselesi olduğunu söylediğinizde muhtemelen okunma daha fazla olur. Elbette insanlar buna daha fazla tıklayacaklar." cevabını verdi.

Dört kez F1 Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel, Verstappen'in yakın savaşlar hakkındaki düşüncelerini tekrarladı ve sürücülerin tekerlekten tekerleğe savaşırken ne kadar sınırda olduğunun takdir edilmediğini söyledi.

Vettel, "Dışarıdaki insanların anlamadığı şey, bazen mücadelenin ne kadar yakın olduğu ve istemeseniz bile işlerin ne kadar kolay yanlış gidebileceği."

“Hiç kimse diğer aracı ya da kendini yarış dışı bırakmak amacıyla atak denemesi yapmıyor."

“Fakat bazen geçmek ya da pozisyonunuzu savunmak istiyorsunuz ve çok az boşluklarla uğraşmanız gerekiyor. Haliyle yanlış bir şey yapmak için çok az şey yapmanız gerekiyor."

“Şimdiye kadar gerçekten iyi iş çıkardılar ki bu bence her ikisinin de sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Kaza için neden bu kadar heyecan duyulduğunu anlamıyorum. Bence çarpışmadan birbirlerine karşı bu kadar yakın savaştıkları konusunda daha heyecanlı olmak gerekiyor."

"Bence yetenek gerektiren şey bu, kaza yapmak değil. Havada parçalar uçuştuğu zaman seyredenler adına daha heyecan verici olduğunu biliyorum, ancak biz aslında tam olarak limitlere kadar zorlamaktan zevk alıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Pilotlar Jos Verstappen , Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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