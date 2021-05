Verstappen: "Hamilton'la mücadelede kanıtlamam gereken herhangi bir şey yok"

Verstappen ve Hamilton, Imola ve Barselona'daki ilk virajda yan yana gelmeleri de dahil olmak üzere bu yılki dört yarışın tamamında tekerlek tekerleğe savaşlar verdiler.

Hem Imola hem de Barselona yarışlarında Hamilton'a hamle yapan taraf Verstappen'di ve agresif şekilde davranarak ilk virajda liderliğini eline geçirmeye çalıştı.

Hamilton, çarşamba günü yaptığı açıklamada "şimdiye kadar olaylardan kaçınma konusunda iyi bir iş çıkardığını" söyledi ve Verstappen'in agresif hamlelilerin belki de kanıtlayacak şeyleri olduğunun göstergesi olduğunu ekledi.

Ancak Verstappen, hamlelerinin kendisinin kendisini kanıtlamaya çalışmakla ilgisi olmadığını ve temastan kaçınmanın iki tarafın da çabası olduğunu söyledi.

Verstappen, "Hayır, kanıtlayacak hiçbir şeyim yok."

"Ve temastan kaçınmanın da iki tarafın çabası olduğunu düşünüyorum. Yani evet, iyi iş çıkardık, bu doğru."

"[Birbirimizle] çok fazla yarışıyoruz ve her iki taraf da temastan kaçındı. Bu yüzden bunu yapmaya devam ederek pistte birbirimize karşı sert şekilde yarışmaya devam edebilmemizi umuyoruz." dedi.

McLaren F1 patronu Zak Brown geçen hafta Hamilton ve Verstappen'in pozisyon savaşı verirken temas yaşamasının sadece bir “zaman meselesi” olduğunu söylemişti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field away at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images