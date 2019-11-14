Verstappen: “Hamilton’ın zaferleri izlemek için sıkıcı”
Max Verstappen, Formula1’de Lewis Hamilton’ın zaferlerini seyretmenin oldukça sıkıcı olduğunu söyledi.
Mercedes, 2014’ten bu yana spora damgasını vurmayı başardı ve Lewis Hamilton bu süreçte beş zafer elde etmeyi başardı.
Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Hamilton’ın gelecek yıl galibiyet ve postum rekorunu da kırması bekleniyor.
Hamilton bu süreçte elde ettiği başarılardan memnun olsa da Verstappen durumun oldukça sıkıcı bir hal aldığını düşünüyor.
Verstappen, “Genç yarışçıların Formula 1'e gelmeleri oldukça iyi. Umarım yakında ön tarafta daha fazla yer alırlar ve liderlik rolü üstlenirler. Lewis’in galibiyetlerini izlemek sıkıcı olmaya başladı, bu yüzden fark yaratmaya çalışmalıyız.” dedi.
Sezonu hakkında konuşan genç pilot, hatalarından dersler çıkarmak istediğini söyledi.
“Herkes hata yapar, yoksa robot olurduk. Bir bakıma, hata yapmam iyi, çünkü onlardan dersler çıkarabiliirim.”
“Red Bull ile gerçekten kazanmak istiyorum. Burada çok rahat hissediyorum.”
“Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Motorumuzu Mercedes ve Renault ile kıyasladığımızda, Mercedes'e çok yakınız, bu yüzden gelecek yıl son derece umut verici olacak.”
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Verstappen: “Hamilton’ın zaferleri izlemek için sıkıcı”
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