Verstappen: "Hamilton'ın yorumları, beni tanımadığını gösteriyor"

Monza'da yaşadıkları ikinci kazadan iki hafta sonra, Rusya Grand Prix'si öncesi konuşan Hamilton, "İlk şampiyonluk mücadelemi hatırlıyorum ve üzerimde büyük bir baskı oluşmuştu." dedi.

Mercedes sürücüsü, Verstappen'in ilk F1 şampiyona rekabeti olduğunu düşününce, davranışlarını anlayabildiğini ve empati kurabildiğini söyleyerek, "2007 yılında McLaren ile çok fazla şey yaşıyordum ve her zaman en iyi şekilde idare edemedim." dedi.

Sochi'de kendi sırası geldiğinde Hamilton'ın sözlerine cevabı olup olmadığı sorulan Verstappen, Autosport'a, "Bu yorumlar, beni gerçekten tanımadığını gösterir."

"Bu da bir sorun değil. Ben de onun tamamıyla nasıl biri olduğunu tanımak zorunda değilim."

"Sadece kendime odaklanıyorum ve önde olmaktan keyif alıyorum. Umarım bunu uzun süre yapabiliriz." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Verstappen, tek koltuklu yarışlara geçtiğinden bu yana hızlı bir ilerleme kaydetti. 2014 yılında European Formula 3'te tek sezon yarıştı ve ardından F1'e geçti. 17 yaşında Toro Rosso ile F1'e katıldıktan sonrasında herhangi bir zafer alamadı.

2016'nın ilk dört yarışının ardından Red Bull'a geçti ve yeni takımıyla çıktığı ilk yarış olan İspanya yarışında galibiyete ulaştı. Ancak 2021, takımın turbo hibrit döneminde şampiyonluk mücadelesi verebildiği ilk yıl oldu.

Hollandalı sürücü bu yüzden 2021 yılında karşılaşacağı zorluklara karşı "oldukça rahat" olduğunu söyledi ve şaka yaparak, "Evet o kadar gerginim ki doğru düzgün uyuyamıyorum!"

"Şampiyonluk için savaşmak çok korkunç, nefret ediyorum!" dedi.

Verstappen konuşmasına, "Eğer biri beni gerçekten tanıyorsa, bu konularda oldukça rahat ve rahatsız edilemez olduğumu düşünüyorum."

"Çok rahatım ve harika bir araca sahip olup her hafta sonu galibiyet için savaşmak en güzel his."

"Bir şampiyonada lider olup olmadığın çok da önemli değil." diyerek devam etti.

Çeviren: Aybike Simay Erden