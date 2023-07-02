Verstappen ve Hamilton'ın Sprint Shootout olayı neden incelenmedi?

Ancak Toto Wolff, Red Bull pilotunun Q1'in bitimine 12 saniye kala son virajda Hamilton tarafından engellenmesinin ardından Verstappen'in 1. virajdaki sürüşünü 'intikam' olarak nitelendirdi.

Verstappen de Hamilton'ın olay sırasındaki sürüşünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve ardından yaşananların 'biraz utanç verici' olduğunu iddia etti.

Sprint Shootout Q1'de neler oldu?

Hamilton, damalı bayrağa saniyeler kala, Sprint Shootout'un ilk bölümünde en iyi tur zamanını son viraja fazla geniş girdiği için kaybetmişti.

Önündeki Yuki Tsunoda ile arasındaki farkı açmak için yavaş sürüyordu ve Hollandalı hemen arkasına gelene kadar pit duvarı tarafından Verstappen'in hızlı turunda olduğu konusunda uyarılmadı.

İkili daha sonra pit düzlüğüne doğru hızlandı ve burada Hamilton hızlı turuna başladı ve Verstappen kendi turunu tamamladı. Ardından Red Bull ilk viraja yaklaşırken Mercedes'i geride bıraktı ve geçti.

Verstappen daha sonra yokuş yukarı normal bir şekilde hızlanmamış gibi göründü ve RB19'un kokpitinden Hamilton'a öfkelenirken Hamilton, "Verstappen az önce turunu bıraktı" dedi.

Olayın sonucunda Hamilton'ın başka bir tur atacak zamanı olmadı ve Britanyalı pilot Sprint için 18. sırayı elde ederken, Verstappen ikinci en hızlı Q1 zamanını yaptı.

Taraflar olay hakkında ne dedi?

Autosport/Motorsport.com, Verstappen'in Sprint yarışını ilk sırada ve Hamilton'ın yarışı 10. sırada bitirmesinin ardından her iki taraftan da olayı açıklamalarını istedi.

Verstappen yarış sonrası basın toplantısında konuşurken, Mercedes'in bakış açısını Cumartesi medya toplantısında konuşan Wolff temsil etti.

Max Verstappen: "Son virajda beni engelledi, bu yüzden daha fazla fren yapmak zorunda kaldım ve yaklaşık 0.3 saniye kaybettim. Yani bu ideal değildi ve bence doğru da değildi. Ama hâlâ elde edebileceğim birkaç saniye vardı, bu yüzden devam etmek istedim. Ama evet, bu beni zorladı."

Toto Wolff: "Evet, bence hata bizim tarafımızda oldu; Lewis'e Max'in yolundan çekilmesi için gereken bilgi verilmedi. Bence kimse kimsenin yoluna çıkmak istemez çünkü birini engellerseniz ceza alırsınız. Yani amacımız bu değildi."

"Öte yandan, ilk virajdaki olay intikam amaçlıydı. Max, sadece Lewis'in turunun mahvolduğundan emin olmak istedi. Yani biri kasıtlı değildi ama diğeri kasıtlıydı. Ama kimin umurunda? Sonunda sadece durumun yarışımızı değiştirip değiştirmeyeceğine baktık. Ama sanırım önümüzdeki hafta sürücüler toplantısında bu konuyu konuşacaklar."

Neden bir FIA soruşturması bile yapılmadı?

Autosport/Motorsport.com, olayın meydana gelmesinden hemen sonra, ne Mercedes'in ne de Red Bull'un olayı yarış kontrolüne bildirmediğini öğrendi.

Ardından, Sprint Shootout'un hiçbir aşamasında FIA, olayın yarış kontrolü tarafından not edildiğini ve tam bir soruşturma gerektirip gerektirmediğini değerlendirmek üzere hakemlere gönderildiğini duyurmadı.

Mercedes'in daha sonra FIA'ya olanlardan bahsettiği, ancak soruşturma başlatma niyetiyle değil, sürücüsüne bilgi vermemesinin tüm olaya sebep olduğunun farkında olduğu ve Hamilton'ın muhtemelen Verstappen'i engellediği için ceza alma riskiyle karşı karşıya olduğu anlaşıldı.

Wolff'un da belirttiği gibi, FIA'nın İngiltere GP öncesi sürücüler toplantısında tüm sürücülerle olay hakkında konuşacağı düşünülüyor.