Verstappen: "Hamilton'ın son yıllarda mücadele ettiği çok fazla rakibi yoktu"

Lewis Hamilton, Nico Rosberg'e kaybettiği 2016 şampiyonluğundan bu yana genel olarak oldukça büyük bir farkla şampiyon olmayı başardı.

Bu süreçte Hamilton zaman zaman Valtteri Bottas, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi isimlerle savaşsa da, genel olarak hep üstün olan taraftı.

Bu yıl Red Bull'un büyük bir adım atmasıyla Verstappen'in Hamilton'ı zorlayabileceği düşünülüyor.

Bu konu hakkında konuşan Verstappen, "Bence geride kalan yıllar içerisinde Lewis'in tek rakibi takım arkadaşıydı. Sahip olduğu araç tüm sezon boyunca, rakipleri ona karşı koyamayacak kadar baskındı."

"Bu yüzden şimdiye kadar onu gerçekten baskı altına alamadığımızı düşünüyorum. Bu yüzden her şey onun için biraz daha rahat ve kolaydı."

"Şimdi sadece bunu iyi şekilde yapmak istiyorum ve bence de o da bunun farkında."

"Tüm takım motive olmuş durumda ve Mercedes'e zor zamanlar yaşatmak istiyoruz. Eğer bunu başaramayacağınıza inanıyorsanız, o zaman evinizde kalmanız daha iyi olur." dedi.

Hamilton'ı Verstappen'e diğer sürücülere kıyasla daha fazla yer verdiğini ifade etmesi, Hollandalı sürücüyü motive etmiş durumda.

"Ben kolay yarışmam. Savaşmak için buradayım. Başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

Babam, (karting döneminde) başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapmadığımı gördüğünde 'Her şeyi minibüse yerleştirip, eve gidiyoruz' derdi. Ben hâlâ aynı mentalitedeyim."

"Yıllar geçtikçe bu zihniyeti benimsediğimi düşünüyorum."