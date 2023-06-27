Verstappen: "Hamilton'ın rekorları kırmak için uzun süre en iyi araçta olmalıyım"
Red Bull pilotu Max Verstappen, uzun süre iyi bir araçla yarışamadığı takdirde Lewis Hamilton'ın rekorlarını kırabileceğini sanmıyor.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton pole pozisyonu, galibiyet ve podyum gibi pek çok rekoru elinde bulunduruyor.
Fakat genç yaşına rağmen şimdiye kadar iki şampiyonluk yaşayan ve üçüncüsüne doğru giden Max Verstappen, istatistiklerini her geçen yarış arttırıyor.
Son 30 yarışın 21'ini kazanan Hollandalı pilot, bu formunu koruyabilirse, ilerleyen yıllarda pek çok alanda zirveye çıkacak.
Yine de Verstappen, bunun için iyi bir araca sahip olması gerektiğinin farkında.
Verstappen bu konuda şöyle diyor: "Bu gerçekten çok zor."
"Uzun süre doğru araçta olmanız gerekiyor ve bunun böyle olup olmayacağını bilemeyiz."
"Ancak bu benim düşündüğüm bir şey de değil, sadece akışa kapılıp anın tadını çıkarıyorum."
Verstappen bu yılki tüm yarışları kazanacaklarına ise pek ihtimal vermiyor.
Her yarışı kazanmalarının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Hollandalı pilot, "Şu anki performansımıza bakarsanız, evet. Ancak bu çok gerçekçi değil."
"Sezon boyunca bazen kontrolünüz dışında giden şeyler da olacak." yanıtını verdi.
Verstappen bu yılki sekiz yarışın altısını kazanırken, diğer iki yarışta ikinci oldu ve şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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