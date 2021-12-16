Verstappen: "Hamilton'ın emekli olması için hiçbir sebep yok"

Lewis Hamilton, geçen pazar günü Abu Dhabi'de yapılan final yarışının son anlarında piste giren güvenlik aracı sonrası galibiyeti Max Verstappen'e kaybetmişti. Mercedes, kaçan galibiyet ve şampiyonluğun ardından Michael Masi'nin yarış yönetim şeklini eleştirdi.

Hamilton, Verstappen'e geçilmesinin ardından yarışın manipüle edildiğini söylerken, o günden bu yana yarış sonundaki küçük röportaj dışında hiçbir açıklama yapmadı.

Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton'ın pazar günkü Abu Dhabi GP'de yaşananlar hakkında hayal kırıklığına uğradığını söylerken, emekli olmamasını umduğunu belirtti. Bu da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Perşembe günü FIA'nın Paris'teki ödül töreninde konuşan Verstappen, Hamilton'ın emekli olabileceği görüşüne katılmadı ve bunun yerine gelecek yıl daha güçlü dönmesini beklediğini dile getirdi

Verstappen, "Tabii ki böyle bir yarışın ardından, özellikle ilk günlerde mutlu olamazsınız, bunu gayet iyi anlayabiliyorum."

"Fakat aynı zamanda bunun bir yarış olduğunu ve bu şeylerin başınıza gelebileceğini de anlamanız gerekiyor."

"Bence halihazırda başardıklarına dönüp bakmalı ve bu da ona çok fazla rahatlık vermeli. Aynı zamanda onu devam etme dürtüsü de vermeli çünkü hâlâ sekizinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor ve gelecek yıl aynı şeyi yeniden yapabilir."

"Yani şimdi pes etmesi ya da bırakması için hiçbir neden göremiyorum." dedi.

Toto Wolff ile birlikte FIA ​​galasına katılmayı reddeden Hamilton için üzgün olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Hayır, üzülmüyorum ama tabii ki bunun çok acı verici bir şey olduğunu anlayabiliyorum."

"Fakat dediğim gibi, sonunda bu da yarışın bir parçası. Sadece sonuna kadar çaba göstermeniz gerekiyor fakat bildiğiniz gibi yarışlarda her şey olabiliyor."

"Ayrıca o da buna benzer bir şampiyonluk kazandı, bu yüzden bunu anlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Mercedes, perşembe sabahı yaptığı açıklama ile, Abu Dhabi GP'de yaşananları temyize götürmeyeceğini doğruladı.

Verstappen, Mercedes'in olayı temyize götürme ihtimalinin kendisini olumsuz etkilemediğini ve şampiyonluğu kıyasıya kutladığını belirtti.

"Bunun bizi etkilediğini pek söyleyemem. Takım olarak gerçekten epey iyi vakit geçiriyorduk çünkü pistte kazandığımızı biliyorduk."