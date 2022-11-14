Verstappen: "Hamilton'ın bana alan bırakma niyeti sıfırdı"
Max Verstappen, Brezilya GP'de yaşadıkları temas sonrası Lewis Hamilton'ın kendisine yeterli alan bırakmadığını söylüyor.
Dünya şampiyonu, güvenlik aracının ardından Hamilton'la ikincilik savaşı veriyordu fakat ikili Senna Esses'te temas yaşadı.
Verstappen, ilk virajda İngiliz pilotun dışarıdan kalıp, ikinci viraj için avantaj kazanmaya çalıştı ancak ikili, ikinci virajda temas yaşadılar. Hakemler olaydan Verstappen'i sorumlu tuttu ve kendisine beş saniye zaman cezası verdi.
Olayla ilgili konuşan Verstappen, Mercedes pilotunu işaret etti ve rakibinin kendisine alan bırakma niyetinde olmadığını savundu.
Hollandalı pilot, "Yanına gelir gelmez bana bana boşluk bırakma niyetinde olmadığını hissettim ve eğer (rakibinize) boşluk bırakmazsanız, o zaman temas yaşarsınız."
"Geçen yıldan sonra belki yaşananları unuturuz ve yarışabiliriz diye düşündüm. Her şeyden öte, onunla yan yana geldiğimde 'tamam hadi iyi bir yarış yapalım' diye düşündüm."
"Bir sürücü olarak, birinin size boşlu bırakıp bırakmayacağını hissedersiniz ve onun boşluk bırakma niyeti sıfırdı." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, collides with Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen, hakemlerin olaydan kendisini sorumlu tutmasına işe şaşırdığını söylüyor.
"Açık konuşmak gerekirse beş saniye ceza aldığım vakit şaşırdım. Bana 'tekrar yapar mıydın?' diye sorsaydınız, 'Kesinlikle' derdim."
"Temas yaşadığımız zaman ''Tamam, temas ettik' gibiydim, yani yarışı kazanamayacağımı biliyordum. O yüzden bir şeyi değiştirmezdi."
"Ardından ön kanatta hasar oluştu ama bu hafta sonu çok yavaştık. Yapabileceğimiz pek bir şey yoktu."
Hollandalı pilot, Red Bull'un Brezilya GP temposu göz önüne alındığında Hamilton'ın savunmasını anlamıyor.
"%85 oranında yan yanaydım ve niyetim asla kaza yapmak değildi. Fakat o virajda bana boşluk bırakmayacağını hissedebiliyordum. Sonra da zaten temas yaşadık."
"Biraz daha boşluk bırakmış olsaydı, sorun olmazdı ve önde kalabilirdi."
"Sadece yarışmak istiyordum. İyi bir mücadele vermek istiyordum ama karşınızdaki sizinle çalışmak istemiyorsa...."
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