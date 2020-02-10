Verstappen: "Hamilton'ın ayrılığı Mercedes'e bağlı"

Lewis Hamilton mevcut gridin en iyi pilotu olarak kabul görüyor ve geçen sezon altıncı şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Mercedes'le birlikte harika bir dominasyon yakalayan İngiliz pilotun sözleşmesi 2020 sonunda bitecek ve ne yapacağı merak konusu.

Max Verstappen'e göre Hamilton, şampiyonluk için yarışabileceği bir araca sahip olduğu sürece emekli olmayacak.

22 yaşındaki Verstappe, Auto Zeitung'a şöyle konuştu: “Lewis yaşlanıyor, sanırım 35 yaşında,”

“Sonsuza kadar yarışmaya devam etmeyecek, bir noktada bırakmak zorunda. Ama nihayetinde bu Lewis'e değil, takıma bağlı bir şey."

“Mercedes, şampiyon olabileceği iyi araçlar üretmeye devam ederse neden bıraksın ki?”

"Hamilton, Vettel ve Leclerc; hepsi harika sürücüler. Ama hepsi çok farklı."

“Lewis çok, çok iyi. Ona gerçekten çok fazla saygı duyuyorum. Ama bir sürücü olarak daha çok araca bağlısınız."

“O Mercedes'in içerisinde Fernando Alonso olsa, o da kazanırdı. Bu, bunun gibi baskın olmanızı sağlayacak bir takımla birlikte olmakla da ilgili."

Verstappen, F1 takviminin 25 yarışa çıkmasına ise karşı.

“25 yarış açık şekilde çok fazla. Sadece en harika pistlere, en klasiklere odaklanmalıyız ve sadece 20 iyi yarışa sahip olmak güzel olur."

Son olarak, 2021 araçlarıyla ilgili şöyle dedi: “Çok yavaş olabilirler. Mevcut araçları sürmek harika. Ancak kurallar geçişleri ve genel heyecanı arttırmaya yardımcı oluyorsa, bu daha iyi. Start çok fazla yarışın sonucu belli oluyor ve pek ilgi çekici değil. Araçların nasıl göründüğü umrumda değil. Önemli olan iyi bir yarış olması."