Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı" Sonraki / Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen, Hamilton’ın arka kanadına neden dokunduğunu açıkladı

Ekleyen:
, Editör

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, sıralama turlarının ardından kapalı parkta Lewis Hamilton’ın aracına, Mercedes’in arka kanadının esnemesinden şüphelendiği için dokunduğunu söyledi.

Verstappen, Hamilton’ın arka kanadına neden dokunduğunu açıkladı

Şampiyona lideri, cuma günkü sıralama turlarında ikinci olmasının ardından şampiyonadaki rakibi Hamilton’ın aracının arka kanadına dokunduğu için 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Hamilton’ın arka kanadı ise teknik kontrollerde başarısız oldu ve DRS’nin izin verilenden fazla açıldığının tespit edilmesinin ardından İngiliz sürücü, bu ihlal sebebiyle sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Hamilton’ın aracına neden dokunduğu sorulduğunda Verstappen, “Açık şekilde, kanada bakıyordum.”

“Yani, tam olarak ne yaptığımı videoda görebilirsiniz. O noktada kanadın ne kadar esnediğine bakıyordum.”

Hollandalı sürücü, yaptığı şeyin, DRS ile hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti.

“Elbette bu konuda konuşmalar ve incelenmesi gereken şeyler var. Çünkü belli hızlarda kanat, esniyor gibi görünüyor.”

“Bildiğiniz gibi, sezonun başında arka kanatları biraz değiştirmek durumunda kaldık, çünkü arka kanat geriye doğru esniyordu.”

“Ancak Mercedes’te bu hâlâ devam ediyor gibi gözüküyor. Bu yüzden gidip kanada baktım.” dedi.

Verstappen ayrıca, aldığı para cezasının büyük olmasını umduğunu ve bunun hakemlere “güzel bir öğle yemeği yemesini ve bolca şarap içmelerini” sağlamasını umduğunu söyleyerek şaka yaptı.

“Umarım iyi, pahalı bir şarap olur! Beni de davet edebilirler. Bu yemeğin parasını da ödeyeceğim!”

“Cezayı Red Bull değil, ben ödeyeceğim. Bu yüzden dizüstü bilgisayarımdaki FIFA (bilgisayar oyunu) için biraz daha az FIFA puanı almam gerekecek!”

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı"
Önceki haber

Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı"
Sonraki haber

Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”

Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı” Brezilya GP
Formula 1

Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı”

Ferrari’de Sainz mutlu, Leclerc mutsuz Brezilya GP
Formula 1

Ferrari’de Sainz mutlu, Leclerc mutsuz

Hamilton, DRS ihlali sebebiyle inceleme altında! Brezilya GP
Formula 1

Hamilton, DRS ihlali sebebiyle inceleme altında!

Son Haberler

Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Hamilton’ın kanadı, sadece 0.2mm farkla testi geçemedi”

Verstappen, Hamilton’ın arka kanadına neden dokunduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Hamilton’ın arka kanadına neden dokunduğunu açıkladı

Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sprint yarışı öncesi diskalifiye olmak yıkıcıydı"

Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı”

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.