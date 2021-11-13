Verstappen, Hamilton’ın arka kanadına neden dokunduğunu açıkladı

Şampiyona lideri, cuma günkü sıralama turlarında ikinci olmasının ardından şampiyonadaki rakibi Hamilton’ın aracının arka kanadına dokunduğu için 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Hamilton’ın arka kanadı ise teknik kontrollerde başarısız oldu ve DRS’nin izin verilenden fazla açıldığının tespit edilmesinin ardından İngiliz sürücü, bu ihlal sebebiyle sıralama turlarından diskalifiye edildi.

Hamilton’ın aracına neden dokunduğu sorulduğunda Verstappen, “Açık şekilde, kanada bakıyordum.”

“Yani, tam olarak ne yaptığımı videoda görebilirsiniz. O noktada kanadın ne kadar esnediğine bakıyordum.”

Hollandalı sürücü, yaptığı şeyin, DRS ile hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti.

“Elbette bu konuda konuşmalar ve incelenmesi gereken şeyler var. Çünkü belli hızlarda kanat, esniyor gibi görünüyor.”

“Bildiğiniz gibi, sezonun başında arka kanatları biraz değiştirmek durumunda kaldık, çünkü arka kanat geriye doğru esniyordu.”

“Ancak Mercedes’te bu hâlâ devam ediyor gibi gözüküyor. Bu yüzden gidip kanada baktım.” dedi.

Verstappen ayrıca, aldığı para cezasının büyük olmasını umduğunu ve bunun hakemlere “güzel bir öğle yemeği yemesini ve bolca şarap içmelerini” sağlamasını umduğunu söyleyerek şaka yaptı.

“Umarım iyi, pahalı bir şarap olur! Beni de davet edebilirler. Bu yemeğin parasını da ödeyeceğim!”

“Cezayı Red Bull değil, ben ödeyeceğim. Bu yüzden dizüstü bilgisayarımdaki FIFA (bilgisayar oyunu) için biraz daha az FIFA puanı almam gerekecek!”

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images