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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Verstappen'den Hamilton'a yanıt: "Mercedes kazanırken bunları konuşmuyorduk"

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın baskın takımları engellemek amacıyla gelişim kısıtlaması getirilmesi önerisini reddetti ve Mercedes kazanırken bu tarz şeylerin hiç konuşulmadığını belirtti.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Hamilton, perşembe günü yaptığı açıklamada bütçe sınırına rağmen Red Bull'un üstünlüğünün devam edeceğini, çünkü sahip olduğu büyük fark sayesinde bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışmaya, rakiplerinden daha erken başlayabildiğini belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu bundan ötürü takımların bir sonraki yılın aracı üzerinde çalışabileceği bir başlangıç tarihi belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Fikir, belli bir tarihe kadar sonraki yılın aracı üzerinde çalışmamaktı.

Hamilton, Red Bull Ring'deki açıklamasında şunları söyledi: "Bu, herhangi bir kişiyi veya başka bir şeyi hedef almıyor."

"17 yıldır buradayım ve hatta buraya gelmeden önce bile, hakimiyet dönemleri olduğunu gördük. Bu durum yıllardır devam ediyor."

"Max'in şu anda yaşadığı dönemlerden birine sahip olduğum için şanslıyım. Ancak bu gidişat devam ederse, aynı şey tekrarlanacak."

"Sporda böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."

Hamilton'ın fikri kendisine sorulduğunda Verstappen, Mercedes'in hakim olduğu yıllarda böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyleyerek İngiliz pilota sert çıktı.

Sky Sports F1'e konuşan Verstappen şunları söyledi: "O kazanırken bu konuyu konuşmuyorduk ve şimdi de konuşmamız gerektiğini düşünmüyorum."

"Formula 1 böyle işliyor. Rekabetçi bir araca sahip olduğunuzda, bu harika bir şeydir. Ancak bir noktada geleceğe bakmanız gerekiyor."

"Arkamızdaki insanların bu tür şeyler söylemesi normal ama kendileri kazanırken nasıl olduğunu unutmamalılar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes, Monako Grand Prix'sine neredeyse yeni bir araçla geldi ve sahip olduğu bütçenin büyük bir kısmını kullandı.

Formula 1'in bütçe sınırlamasının işe yarayıp yaramadığı sorulduğunda Verstappen, "Sadece en iyi takımlar her şeyi tam hızda geliştirecek miktarda paraya sahip. Daha küçük takımlar bunu yapamıyor ve bu durumda adaletsizlik ortaya çıkıyor."

"Birkaç yıl önce yaşadığınız hikayeyi tekrar yaşıyorsunuz."

"Tabii ki, Mercedes'in kaynaklarını tam olarak nasıl tahsis ettiğini bilmiyorum. Belki bir şeylerden vazgeçiyorlar ya da başka alanlarda tasarruf yapıyorlar."

"Bunu bilmiyorum ve zaten beni pek ilgilendirmiyor." cevabını verdi.

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