Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, yarışın ardından verdiği demeçte, Lewis Hamilton'ı yenebilecek tempoya sahip olmadıklarını kabul etti.

Max Verstappen, üçüncü sıradan başladığı yarışın ilk turunda Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardı ve tüm yarışı Lewis Hamilton'ın arkasında geçirdi.

Hamilton genel olarak daha iyi tempoya sahip olan taraftı ve damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada görmeyi başardı.

Verstappen fazladan pit stop yaptığı yarışın en hızlı turunu kaydetse de, sonuç olarak ikinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Sadece biraz daha yavaştık."

"Ona yaklaşmaya çalıştım ve aradaki farkı düşük tutmak istedim. Ama evet, her zaman bir cevabı vardı."

"Ayrıca bence stratejik anlamda da yeterince agresif değildik ve pit stopumuz oldukça yavaştı. Yine de ikincilik kötü bir sonuç değil." dedi.

Gelecek haftaki yarış oval pist düzeninde yapılacak ve tamamen farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Verstappen, ikinci yarışın kendilerine daha fazla mı uyacağı sorusuna, "Fazladan gelecek ekstra düzlüklerle değil. Ama göreceğiz. Yani aracımız burada iyi çalışıyor gibi görünüyor o yüzden dış pistte bırakılan virajlar arasında yaşanabilir bir hız bulabileceğimizi ümit ediyorum, o zaman göreceğiz." yanıtını verdi.

Sonrasında Verstappen'e Romain Grosjean'ın olayı soruldu ve Hollandalı pilot, "Korkunçtu. Başlangıçta kırmızı bayrağı gördük. Bu hemen kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Ama sonra çok fazla alev vardı ve bu iyi bir şey değil gibi görünüyordu. Neyse ki iyi. Umarım mümkün olduğunca çabuk iyileşir." dedi.

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Önceki haber

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Sonraki haber

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası
Formula 1 Formula 1 / Galeri

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alan van der Merwe: "Bir saniyelik bekleyiş, sanki yıllar sürdü"

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

1s
2
Formula 1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

42 dk
3
Formula 1

Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

2s
4
Formula 1

Galeri: Grosjean'ın korkutucu kazası

1s
5
Formula 1

Grosjean, korkunç kazadan kurtuldu!

4s

Son Haberler

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar
F1

Hamilton, Grosjean'ı koruyan Halo'ya minnettar

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"
F1

Albon: "Perez yarış dışı kaldığı için şanslıydım"

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "
F1

Kvyat: "İlk başta Grosjean'a kızmıştım ancak... "

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"
F1

Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!
F1

Bahreyn'de günün pilotu Grosjean oldu!

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.