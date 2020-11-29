Verstappen: "Hamilton'ı yenebilecek tempomuz yoktu"

Max Verstappen, üçüncü sıradan başladığı yarışın ilk turunda Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardı ve tüm yarışı Lewis Hamilton'ın arkasında geçirdi.

Hamilton genel olarak daha iyi tempoya sahip olan taraftı ve damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada görmeyi başardı.

Verstappen fazladan pit stop yaptığı yarışın en hızlı turunu kaydetse de, sonuç olarak ikinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Sadece biraz daha yavaştık."

"Ona yaklaşmaya çalıştım ve aradaki farkı düşük tutmak istedim. Ama evet, her zaman bir cevabı vardı."

"Ayrıca bence stratejik anlamda da yeterince agresif değildik ve pit stopumuz oldukça yavaştı. Yine de ikincilik kötü bir sonuç değil." dedi.

Gelecek haftaki yarış oval pist düzeninde yapılacak ve tamamen farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Verstappen, ikinci yarışın kendilerine daha fazla mı uyacağı sorusuna, "Fazladan gelecek ekstra düzlüklerle değil. Ama göreceğiz. Yani aracımız burada iyi çalışıyor gibi görünüyor o yüzden dış pistte bırakılan virajlar arasında yaşanabilir bir hız bulabileceğimizi ümit ediyorum, o zaman göreceğiz." yanıtını verdi.

Sonrasında Verstappen'e Romain Grosjean'ın olayı soruldu ve Hollandalı pilot, "Korkunçtu. Başlangıçta kırmızı bayrağı gördük. Bu hemen kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Ama sonra çok fazla alev vardı ve bu iyi bir şey değil gibi görünüyordu. Neyse ki iyi. Umarım mümkün olduğunca çabuk iyileşir." dedi.