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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'ı yendiğim için mutluyum"

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Verstappen: "Hamilton'ı yendiğim için mutluyum"
17 Kas 2019 20:50

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı geride bıraktığı için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte yerini korurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Sebastian Vettel'i geçerek ikinciliğe yükseldi.

Sonrasında Hamilton, Verstappen'in peşine takıldı ve ikili arasında yarışın büyük kısmında 2 ila 3 saniye vardı. Hamilton, erken pit stopla birlikte Verstappen'in önüne geçti, ancak Hollandalı pilot pitten çıktıktan kısa bir süre sonra İngiliz sürücüyü geride bıraktı.

Valtteri Bottas'ın güç ünitesi sorunu yaşayıp yolda kalmasının ardından bitime yaklaşık 20 tur kala piste güvenlik aracı girdi ve Verstappen pite girerken, Hamilton pistte kaldı. Hamilton böylelikle tekrar liderliğe yükseldi.

Ancak Verstappen, güvenlik aracı çıkar çıkmaz Hamilton'ı geçti ve yarışı kazandı.

Bu yılki üçüncü zaferini alan genç sürücü, “Lewis çok hızlı sürdü ve her zaman agresif olmak zorunda kaldım. Bugün gerçekten çok iyi bir iş yaptık."

"Onu pit stoplardan sonra iki kez iyi şekilde geçmeyi başardım. Liderliği ele geçirdikten sonra pozisyonumu yeniden kazandığım için, lastiklerin durumu göz önünde bulundurarak tabii ki yarışın temposunu kontrol edebildim. İnanılmazdı ve çok keyif aldım. Tabii ki yarışı kazanmış olmamız harika."

"Lewis'in önüne geçmek için pitten çıktığım turda tam güçle saldırdım, hemen arkasına gelmeye çalıştım, çünkü sadece bir deneme yapabileceğimi fark ettim. Hafta sonunun başından itibaren düzlüklerde çok güçlü olduğumuzu biliyorduk ve onu geçebildiğim için çok mutlu oldum." dedi.

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