Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Verstappen, Hamilton'a yanıt verdi: "Herkesin kendi fikri var, yapabileceğim bir şey yok"

Red Bull pilotu Max Verstappen'in kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perşembe günü Spa'da konuşan Lewis Hamilton, Max Verstappen'in Macaristan'daki yarış sırasında takıma yönelik sarf ettiği sözleri yorumlamıştı.

Mercedes pilotu Verstappen'in şampiyon gibi davranmadığını belirtmişti.

Hamilton, "Takımın lideri, takım bir parçası olmalısınız. Belki bir lider olmasa da, her zaman birçok insan için bir takım arkadaşı olduğunuzu unutmamalısınız. Bir dünya şampiyonu gibi davranmalısınız." demişti.

ViaPlay, Verstappen'den Lewis'in sözleri hakkında yorum yapmasını istedi.

Bunun üzerine Hollandalı pilot şöyle dedi: "Herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahip. Bu normal bir şey, ki bu konuda bir şey yapamam."

"Bu benim sorunum değil. Her zaman her şeyi doğru yapmak mümkün değil."

"Sorun çözüldü ve artık önümüze bakıyoruz."

"Dediğim gibi, herkesin kendi fikri var ve herkes kendi işini yapıyor."

"Yarıştan sonra eve gittim ve kendi işimi yaptım. Monako'da biraz zaman geçirmek güzeldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Belçika GP sıralama turları

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Yarış McLaren, Mercedes ve Verstappen arasında geçecek"

Son Haberler

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

F1 Formula 1
Belçika GP
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye