Verstappen, Hamilton'a yanıt verdi: "Herkesin kendi fikri var, yapabileceğim bir şey yok"

Perşembe günü Spa'da konuşan Lewis Hamilton, Max Verstappen'in Macaristan'daki yarış sırasında takıma yönelik sarf ettiği sözleri yorumlamıştı.

Mercedes pilotu Verstappen'in şampiyon gibi davranmadığını belirtmişti.

Hamilton, "Takımın lideri, takım bir parçası olmalısınız. Belki bir lider olmasa da, her zaman birçok insan için bir takım arkadaşı olduğunuzu unutmamalısınız. Bir dünya şampiyonu gibi davranmalısınız." demişti.

ViaPlay, Verstappen'den Lewis'in sözleri hakkında yorum yapmasını istedi.

Bunun üzerine Hollandalı pilot şöyle dedi: "Herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahip. Bu normal bir şey, ki bu konuda bir şey yapamam."

"Bu benim sorunum değil. Her zaman her şeyi doğru yapmak mümkün değil."

"Sorun çözüldü ve artık önümüze bakıyoruz."

"Dediğim gibi, herkesin kendi fikri var ve herkes kendi işini yapıyor."

"Yarıştan sonra eve gittim ve kendi işimi yaptım. Monako'da biraz zaman geçirmek güzeldi."