Verstappen: "Hamilton'a ceza puanı verilmesi doğru değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarıştan hemen önce izin verilen yerin dışında kalkış antrnemanı yaptığı için 10 saniye zaman ceza aldı.

Hamilton cezanın ardından yarışı üçüncü sırada tamamlarken, Verstappen ikinci sırada finiş gördü.

İngiliz pilota bu olaydan ötürü iki de ceza puanı verildi.

Verstappen cezayla ilgili şöyle dedi: "Nerede kalkış antrenmanı yapacağımı biliyor muydum? Takım bana tam olarak nerede olması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkmadan önce bunları konuşmuştuk. Bu yüzden tekrar düşünmedim."

"Lewis biraz sert bir ceza almış gibi görünüyor. Eğer gerçekten biriyle temas yaşasaydı o zaman farklı olurdu Ama şimdi..."

"Lewis'in yarışta aldığı zaman cezasının zaten yeterince acı verici olduğunu düşünüyorum. Buna iki ceza puanı daha eklemek, biraz fazla ileriye gidiyor."

"Belki kalkış antrenmanı kurallara göre değildi, ama bunun için iki ceza puanı daha vermek... Doğrusu bilmiyorum, ama bu bana doğru gelmiyor ."

Hamilton eğer iki ceza puanı daha alırsa bir yarıştan men edilecek ve daha önce Max Verstappen de benzer pozisyondaydı.

"Bunu kendim yaşadım ve bir seferinde on ceza puanım vardı. Sonra kendi kendime dedim ki: 'pistteki tüm bu hakemlerden uzak durmam gerekiyor'"

"Otelde ya da barda onlarla konuşabilirdim ama artık pistte bunu istemiyordum (gülümsüyor),"

"Ama dediğim gibi, eğer birisine zarar veriyorsanız, o zaman hakemlerin size iki ceza puanı vermesini anlayabilirim."

"Ama Lewis bilerek bir şey yapmadı, sadece kalkış antrenmanı yapmak istedi."

"Bana göre bunun için iki ceza puanı vermemelisiniz. Muhtemelen bunu bir sonraki sürücü brifinginde konuşacağız."