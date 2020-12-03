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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton yok ama Bottas ve Russell var"

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Verstappen: "Hamilton yok ama Bottas ve Russell var"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın yokluğunun kendileri için bir şeyi değiştireceğini düşünmüyor.

Lewis Hamilton bu hafta sonu Sakhir GP'ye COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü katılamayacak ve yarışın favorilerinden bir tanesi de Max Verstappen.

Hamilton'ın yokluğunun kendisine bir fırsat yaratıp yaratmayacağı sorusuna Verstappen, "Lewis yok ama gridde en hızlı aracı kullanan Valtteri ve George var. Özellikle sahip olduğumuz düzen ile hâlâ bizim için çok zor olacak. Aslında hiç de kolay olmayacak. Tur zamanları, geçen haftaya kıyasla arkamızdakilerle de çok yakın olacak. Yani daha kolay olmasını beklemiyorum."

"Bence bu pist düzeni, güce sahip olan araçlara yardım edecek. Bizim için biraz daha zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Geçen hafta sonundan daha zor olacak."

"Bu pist bana hiçbir pisti çağrıştırmıyor. Hepsinden ayrı. Yeni bir mücadele olacak, farklı olacak. Bizi neyin beklediğini göreceğiz." yanıtını verdi.

Red Bull, geçen hafta sonu yapılan yarışın ardından Red Bull'un yeterince agresif stratejiler seçmediğini söylemişti.

Bunu açıklaması istendiğinde Hollandalı pilot, "Geçen hafta sonu biraz daha agresif olabilirdik. Durumu analiz ettik ve her şey iyi. Bu hafta sonu neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bakalım daha iyisini yapabilecek miyiz? Mecbur kalırsak agresif olacağız. Değişen bir şey yok." dedi.

Red Bull'u ve kendi yılını değerlendirmesi istendiğinde Verstappen, " Her zaman daha iyi olabilir. Her zaman kendime karşı en eleştirel olan bendim, ama bence galibiyetlerin veya podyumların sayısına bakmamak gerekiyor. Çünkü bu, gerçekten araca bağlı. Önceki yıllara kıyasla tutarlılık anlamında geliştiğimi düşünüyorum. Buna sevindim. Takım olarak da şampiyon olmak istiyoruz, bu yüzden biraz daha çalışmamız gerekiyor. Umarım öcümüzdeki yıl daha rekabetçi oluruz ve Mercedes'e daha zor zamanlar yaşatabiliriz." dedi.

Son olarak Bottas'la olan ikincilik savaşı için, "Bunun için biraz şansa ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Dört kez yarış dışı kalmamız üzüntü verici. Aksi takdirde kolayca ikinci olabilirdim." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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