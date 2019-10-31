Verstappen: “Hamilton ve Vettel’in yorumları saygısızca”

Hamilton ve Verstappen, Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda temas yaşamış ve ikili çimlere çıkmıştı.

Verstappen daha sonra Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile temas yaşamış ve lastik patlatıp gerilere düşmüştü.

Yarışı kazanan Hamilton, sonrasında yaptığı açıklamada Verstappen’in ilk virajda “torpidoluk” yaptığını belirtmiş ve Hollandalı sürücünün agresif tarzıyla beraber ona karşı fazladan boşluk bırakılması gerektiğini söylemişti.

Hamilton ayrıca Verstappen’in kazalar konusunda bir “mıknatıs” olduğunu belirtmiş ve Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel de İngiliz sürücünün görüşlerine katıldığını söylemişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Amerika GP öncesinde Verstappen, Hamilton’ın bakış açısını sorguladı.

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Verstappen, “Bana göre saçma bir yorum yaptı. Çünkü ben her zaman sert ama adil bir yarışçı oldum.”

“Bence bu yorum doğru değil. Ancak elbette birisine laf atmak kolay.”

“Benim açımdan sorun yok. Sizin hakkınızda konuşulması her zaman güzeldir, çünkü bu onların kafasında bir yerde olduğunuz anlamına gelir. Ben sadece sürüşüme odaklanıyorum ve bence bu konuda söylenmesi gerekenler söylendi.”

“Benim, basın toplantısında başkalarına laf atmama gerek yok, çünkü bu biraz saygısızca. Ve pistte savaşmayı tercih ederim, ki bunu severim.”

“Ve elbette sınırlarda savaşmayı severim. Eğer arkada kalmamı istiyorlarsa, evde kalmak daha iyidir. Onlarla savaşmayı istiyorsunuz, çünkü bunun için buradayız, biz Formula 1’iz. Burada en iyi sürücülerin biz olduğumuzu düşünüyorum ve zaferler için savaşıyoruz, çünkü bunun için yaşıyorum.” şeklinde konuştu.