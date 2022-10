Verstappen, Hamilton ve Perez, sosyal medyadaki yorumlara tepkili

Son yıllarda kendisi hakkında asılsız yorum yapan birçok yayın kuruluşuna mesafe alan Verstappen, bu kapsamda Netflix'in Formula 1: Drive to Survive serisinin dördüncü sezonunda yer almamıştı.

Bir süredir bu konularda ortalık durulmuştu; ta ki Sky F1 muhabiri Ted Kravitz geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir padok yürüyüşü sırasında Hamilton'a "sekiz kez dünya şampiyonu" olarak seslenip "2021 şampiyonluğunun çalındığını" belirtene kadar.

Bu yoruma tepki gösteren Red Bull, Meksika yarış hafta sonu boyunca Sky Sports'un tüm edisyonlarını boykot etti ve hiçbir takım çalışanı Sky ile konuşmadı.

Bardağın diğer tarafında ise Kravitz'in girdiği sıkıntılar bulunmaktaydı, nitekim tecrübeli muhabir sosyal medyada ciddi hakaretlere maruz kaldı -bu, son dönemde birçok pilotun da yakındığı bir mesele.

Yaşananlar hakkında konuşan Verstappen, bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor.

Son şampiyon, "Spor popülerleştikçe daha fazla insan izlemeye başlıyor, izleyici sayısı arttıkça yazı yazan insan sayısı da artıyor. Olay bundan ibaret."

"Bu tür şeyleri yazmalarına izin verilmesi iyi değil, bu yüzden umarım insanların klavye savaşçısı olmalarını engelleyen bir tür algoritma bulabiliriz."

"Bu tür insanlar asla yanınıza gelip bunları yüzünüze karşı söylemezler çünkü masalarının başında ya da evlerinde oturuyorlardır, üzgündürler, hayal kırıklığına uğramışlardır ve istedikleri her şeyi yazabilirler çünkü platform buna izin veriyor."

"İnsanlar bu yazılanlardan zarar görüyor ve inciniyor. Bu böyle gidemez." dedi.

Ezeli rakibine katılan Hamilton da sosyal medyanın "zehirli" hale geldiğini kabul ediyor ve başkalarının kendisi hakkında yazdıklarını okumadığını belirtiyor.

Hamilton, "Bence sosyal medya yıllar geçtikçe daha da zehirli bir hal alıyor. Eninde sonunda bundan kurtulmamız gerekecek."

"İnsanların yorumlarını ve söyledikleri şeyleri okuyan pek çok insan tanıyorum, bu onlar için gerçekten incitici."

"Neyse ki ben bu tür yorumları okumuyorum ama medya platformlarının insanları, özellikle de genç çocukları ve kadınları korumak için kesinlikle daha fazlasını yapması gerekiyor."

"Ancak şu anda bu konuda bir adım atılmıyor, dolayısıyla rahatsız edici yorumların arkası kesilmeyecek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Red Bull constructors trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images