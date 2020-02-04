Verstappen: "Hamilton 'tanrı' değil"

Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana beş dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı ve yakında Michael Schumacher'in galibiyet, podyum ve şampiyonluk rekorlarını ele geçirecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte Hamilton'ın son yıllardaki ana rakiplerinden birisi olan Max Verstappen'in 2020'de İngiliz pilotla şampiyonluk savaşı vermesi bekleniyor.

Hollandalı pilot, son yıllarda çok iyi bir performans gösteren Hamilton'ın iyi bir pilot olduğunu ancak yenilemez olmadığını söyledi.

"Lewis gerçekten çok iyi bir pilot. Kesinliklikle en iyilerden birisi ama tanrı değil."

"Belki tanrı onun yanında olabilir, ancak tanrı o değil."

Eski Renault F1 patronu Flavio Briatore de benzer görüşte.

“Hamilton en iyi sürücü olduğu için değil, harika bir aracı kullandığı için kazanıyor. Mağlup edilemez değil. Şu anda elbette çok güçlü ve çok az hata yapıyor, ama biri ona baskı yapmayı başlarsa, tamamen farklı bir hikaye olur."

Briatore, Hamilton-Ferrari anlaşmasına ise ihtimal vermiyor.

Briatore, “Hamilton'un 2021'de bir Ferrari'de yarışabileceğini duydum. Burada harika bir pilottan bahsediyoruz. Ama Ferrari'den birisi olsaydım, sadece bekler ve görürdüm. Çünkü bence neredeyse bir Hamilton'ları var ve onun adı Charles Leclerc."

"Bir takımda aynı seviyede iki sürücünün riskli olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon Vettel ve Leclerc ile olanlara bir bakın. Charles, 2019 sezonundaki gibi büyümeye devam ederse, tamamen Monakolu pilottan yana bahse girerim." dedi.