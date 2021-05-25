Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl şampiyonluk için kıyasıya bir rekabete girmiş durumdalar.

İkili pist üstünde savaşmanın yanı sıra, pist dışındaki açıklamalarıyla da birbirleri hakkında savaş halindeler.

Son olarak Hamilton, Verstappen'in "kanıtlaması gereken şeyler olabileceğini" söylemişti. Ancak Verstappen bu yorumları reddetti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Verstappen, yedi kez dünya şampiyonu ile zihinsel savaşa hazır olup olmadığı sorusuna, "Bunun saçmalık olduğunu söyleyebilirim. Zihinsel anlamda kazanmak için ne yapmam gerektiğini bilecek kadar güçlüydüm." cevabını verdi.

Verstappen sonra sözlerine şöyle devam etti: "Hamilton son yıllarda hiçbir zaman şampiyonluk mücadelesi vermek zorunda kalmadı. Sebastian Vettel ile olan savaşı da şampiyonluk mücadelesi değildi."

"Neyse ne. Herkes istediğini söylüyor. Şahsen hızlı olmam gerektiğini biliyorum ve sadece şampiyonluk için savaşma şansını bekliyorum. Eğer hata yapmalarını istiyorsak Mercedes'i baskı altında tutmalıyız."

Verstappen, Hamilton'ın tüm zamanların en iyilerinden birisi olduğunu da ekliyor.

"Lewis neredeyse tüm takım arkadaşlarını yendi ve bu yüzden onun Formula 1'deki en iyi pilotlardan biri olduğunu düşünüyorum."

"Fakat son yıllarda Mercedes o kadar baskın oldu ki kendi takım arkadaşı dışında hiçbir rakibi olmadı. Aynı şey Ferrari'nin altın çağında da olmuştu."

"Umarım bu, mücadelenin yıl sonuna kadar devam edeceği ender sezonlardan biri olur. Red Bull ile şampiyon olabiliriz. Bunun için yarışıyorum."