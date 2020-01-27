Verstappen: "Hamilton son yıllarda en iyi takım arkadaşına sahip değildi"

Lewis Hamilton, 2012 yılının ardından Mercedes'e katıldı ve 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi.

İlk başta Nico Rosberg'in takım arkadaşı olan İngiliz pilot, 2014 ve 2015'te şampiyon olurken, 2016'da Alman pilota geçilmekten kurtulamadı.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında takım arkadaşı Valtteri Bottas'tı ve İngiliz pilot, bu üç yıllık süreçte Fin pilotu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Hamilton 2014'ten bu yana yapılan 121 yarışın 62'sini kazanırken, aynı süre zarfında 57 pole pozisyonu kazandı.

Bununla birlikte Max Verstappen, Hamilton'ın son yıllarda en iyi araçla yarıştığını ve takım arkadaşlarının da yeterince iyi olmadığını söyledi.

Verstappen, "Lewis son yıllarda en iyi takım arkadaşlarına sahip değildi."

"Eğer doğru aracınız varsa herkesi yenebilirsiniz. Hamilton'a bakarsanız, Formula 1'de yarışan pilotlar arasında en iyilerden birisi ve olağanüstü bir pilot. Ama aynı zamanda en iyi araca sahipti."

"Eğer baskın bir aracınız varsa, o zaman tek rakibiniz takım arkadaşınızdır." dedi.

Verstappen, Red Bull ile şampiyonluk istiyor.

"Red Bull, 2023'e kadar evim olmaya devam edecek. Bu yolculuğa birlikte başladık. Bu yüzden Red Bull ve Honda ile kazanmak istiyorum. Hedefimiz dünya şampiyonluğu için mücadele etmek."