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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton özel bir pilot, fakat araç çok önemli"

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Verstappen: "Hamilton özel bir pilot, fakat araç çok önemli"
Ekleyen:
, Editör
12 Kas 2019 16:10

Max Verstappen, şu an Formula 1'de aracın çok önemli olduğunu ancak Lewis Hamilton'ın da özel bir pilot olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Mercedes'le son altı yılda beş dünya şampiyonluğu kazanırken, Max Verstappen 2015'ten bu yana mücadele ettiği F1'de hiç şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Son dönemde Hamilton ve Verstappen'in arasında gerginlik olduğu biliniyor.

Daha önce Hamilton'ın özel bir pilot olmadığını söylediği hatırlatıldığında Verstappen, "Bu doğru değil. Lewis özel bir pilot ve tarihin en iyilerinden birisi. Bunu söyledim."

"Ama sonunda aldığımız sonuçların araca bağlı olduğunu da söyledim. Mesela Fernando Alonso, Mercedes'te yarışsa şampiyon olur. Şans burada önemli bir rol oynuyor. Bir takıma katılıyorsun ve sporu domine ediyorsun."

"Yanlış bir takıma gidiyorsun ve kazanamıyorsun. Ama bu senin değersiz bir pilot olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

Verstappen, Hamilton'la arasında hiçbir sorun olmadığının da altını çizdi.

"Hiçbir zaman tartışmadık ki. İletişim kuruyoruz, ona saygı duyuyorum. Sorunlarımızı meraklılardan uzak şekilde, kendi aracımızda çözmeye çalışıyoruz."

"Bana göre eski nesil pilotlarla savaşmak da zor, pistte daha az tahmin edilebilir oluyorlar. Oysa genç sürücülerin çoğunu karting ve diğer serilerden tanıyorum."

Verstappen kariyerinde daha fazlasını başarmak istiyor.

"Kariyerim gerçekten çok hızlı şekilde gelişti. 22 yaşındayım, 100 Grand Prix'ye katıldım. Podyuma çıktım, kazandım. Hiçbir şeyden şikayet edemem. Ama buna alışmak gibi bir risk de var. Bu yüzden daha fazlasını istiyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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