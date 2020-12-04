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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Verstappen: "Hamilton olmasa dahi Mercedes'i yenmek çok zor olacak"

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Verstappen: "Hamilton olmasa dahi Mercedes'i yenmek çok zor olacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Max Verstappen, bu hafta sonu Sakhir GP'de Lewis Hamilton olmasa dahi Mercedes'i yenmenin zor olacağını söyledi.

7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu Sakhir GP'ye katılamayacak.

Hamilton'ın yerine Williams pilotu George Russell yarışacak.

Bu sene Hamilton'ın arkasında 5 defa ikinci olan Verstappen, şampiyon pilotun olmamasının kendilerinin kazanma şansını arttıracağını düşünmüyor.

Verstappen, "Lewis yok ancak Valtteri ve George, alanında en hızlı olan aracı kullanacaklar."

"Çok zor olacak. Özellikle bu pist yapısıyla hiç kolay olmayacak."

"Tur zamanları çok yakın. Geçen hafta bizim arkamızdakiler de çok yakındı. Bu yüzden pek kolay olmasını beklemiyorum." dedi.

 

F1 Bahreyn'de ilk defa çok hızlı olan dış versiyonunu kullanacak. Sadece 4 fren noktasının olduğu kısa yapıda sıralama derecelerinin 54 sn civarında olması bekleniyor.

Red Bull bu sene özellikle Monza'da, düşük yere basma gücü paketinin kullanıldığı yarışlarda zayıf kaldı.

Verstappen, "Bu pist yapısı, çok fazla gücü olan araçlara yardımcı olacak, bu yüzden bizim için biraz zor olmasını bekliyorum."

"Gerçekten Monza gibi olmamasını umuyorum ancak bekleyip görmemiz lazım. Pist yapısı Monza'dan biraz farklı. Fark yaratabileceğimiz birkaç viraj var."

"Monza'da gerçekten düşük yere basma gücü paketiyle yarışıyorsunuz. Herkes o şekilde yarışıyor. Bu yüzden düzlükte zayıf kalabiliyorsunuz."

"Burada yere basma gücü seviyesinin biraz daha farklı olmasını bekliyorum. Ancak evet, daha iyi olması için dua ediyorum." dedi.

Geçen hafta sonu Bahreyn'de ikinci olan Verstappen, Red Bull'un stratejisinden memnun kalmadığını dile getirmişti.

Hollandalı pilot, yarışın ardından gerekli analizleri yaptıklarını ve bu hafta sonu daha cesur olmayı planladıklarını söyledi.

Verstappen, "Geçen hafta sonu biraz fazla muhafazakar olduğumuzu söylemiştim. Artık daha fazla yorum yapamam."

"Analiz yaptık ve sonuç iyiydi. Bu hafta sonu neler yapabileceğimize, daha iyi iş çıkarıp çıkaramayacağımıza bakacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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