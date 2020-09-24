Verstappen: "Hamilton neden Red Bull'a gelmek istesin ki?"

Eski Formula 1 takım patronu Eddie Jordan, bu hafta başında yaptığı açıklamada Hamilton'un Mercedes ile yeni sözleşme imzalamamasını, bunun yerine Verstappen'in takım arkadaşı olarak Red Bull'a katılmasını önerdi.

Ancak Jordan'ın bu fikri, Rusya Grand Prix'si öncesi konuşan Verstappen tarafından pek de olumlu karşılanmadı.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, bu fikir hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şöyle dedi: "İlgilendiğim tek şey şampiyonluğu kazanmak."

"Peki Hamilton bunu neden yapsın? O da şampiyonluğu kazanmak istiyor, ben de şampiyonluğu kazanmak istiyorum."

"Elbette doğru takımda olmaya çalıştı ve şu anda şampiyonluğu kazanmak için doğru takımda yarışıyor. Ama evet, bakalım neler olacak."

Hamilton bu hafta sonu 91. galibiyetini kovalarken, Monza ve Mugello'da yarış dışı kalan Verstappen ise Rusya'ya damalı bayrağı görebilme umuduyla geliyor.

Red Bull motor tedarikçisi Honda, bu yarış öncesinde motorda çeşitli değişiklikler yaptığını açıkladı.

Verstappen, "Yeniden başlama konusunda oldukça motiveyim. Ama asıl önemli olan sorunları anlamak ve sorunu çözebilmekti."

"Şu anda dokuz yarışta üç kez yarış dışı kaldık, bu yüzden pek hoş değil. Sadece bunun üzerinde çalışmaya ve bir daha olmayacağından emin olmaya çalışıyoruz." dedi.

Takımın sorunları anladığını hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Evet, yani bana çok şey anlattılar. Bu yüzden umarım bir daha olmayacak. Ama bu konuda şu an sadece spekülasyon yapabiliriz. Şimdi bunu pist üstünde gösterme zamanı." yanıtını verdi.

Verstappen, uzun düzlüklere sahip Sochi'de "zor" bir hafta sonu bekliyor.

"Rekabet açısından bizim için hiçbir zaman harika bir hafta sonu olmadı. Bu yüzden mucize beklemiyorum."

"Tabii ki çok uzun düzlükler ve son derece kısa olan 90 derecelik virajlar var, bu yüzden büyük bir fark yaratamıyorsunuz."

"Muhtemelen arkadaki çocuklar Mugello'ya kıyasla bize çok daha yakın olacaklar. Hafta sonu boyunca ne kadar rekabetçi olacağımızı göreceğiz, ama amacımız tabii ki podyuma çıkmak olacak."