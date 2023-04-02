Verstappen: "Hamilton ilk tur kurallara uymadı"
Max Verstappen, ilk turda Lewis Hamilton'ın kendisini hafifçe dışarı iterek kurallara uymadığını söylüyor.
Yarışa pek de iyi başlamayan Verstappen, ilk virajda George Russell'a, üçüncü virajda ise Lewis Hamilton'a geçilerek üçüncülüğe geriledi.
Ancak geçiş esnasında Hamilton çizgiyi biraz dıştan aldı, bu da Verstappen'in hafifçe pist çizgilerinin dışına çıkmasına sebep oldu.
Bu olay incelemeye dahi alınmadı ve daha sonra tüm kaosun içinde unutuldu, yine de Verstappen yarış sonrasında da şikayetini sürdürdü.
Verstappen, "Kendi açımdan sadece temastan kaçınmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Kurallarda sınırlar oldukça açık ve [Hamilton tarafından] bu kurallara uyulmadı, yine de sorun değil."
"Hızlıydık ve onları yine de geçmeyi başardık, ancak bu durum sonraki yarışlarda daha ciddiye alınmalı."
"Çok kötü bir start aldık, bunun sebebi ilk turda dikkatli olmamdı, nitekim kaybedecek çok şeyim vardı ve onların kazanacak çok şeyi vardı." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Verstappen aracının performansının yarış boyunca iyi olduğunu söylerken, en büyük sorununun FIA'nın kırmızı bayraklarının yarattığı 'karmaşa' ile başa çıkmak olduğunu söyledi.
Son şampiyon, "Bence araç oldukça hızlıydı, bunu hemen görebiliyordunuz. Geçiş yapabilmek içinse her zamanki gibi DRS'nin açılmasını bekliyorduk."
"Kırmızı bayrakları ise bilmiyorum, ilki belki kabul edilebilir ancak ikincisini gerçekten anlayamadım. Karışık bir durum."
"Ama evet, her şeyi atlattık. Bugün de aracın temposu iyiydi ve kazandık, en önemlisi de bu." dedi.
Verstappen için yarışın en endişe verici anı, yarışın son 20 turu civarı son virajda bir blokaj sonucu çimlere çıktığı an oldu.
Bu hata sonucu yaklaşık 3.5 saniye kaybeden Verstappen, iki tur içinde eski temposunu yeniden yakalamayı başardı.
Bu olay hakkında konuşan Verstappen, "Lastiği tamamen patlatmak istemedim, bu yüzden pist dışına taştım, ancak iyi bir farkla öndeydik."
"Galibiyete ulaşmak harika, bu pistteki ilk galibiyetim ve takım için de uzun bir aranın ardından bu pistteki ilk galibiyet." dedi.
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