Verstappen: "Hamilton ile özel hayatımızda normal iki insanız"
Max Verstappen, aralarındaki rekabetin şu anki durumu sorulduğunda, Lewis Hamilton ile özel bir ortamda birlikte olduklarında 'sadece normal iki insan' olduklarını söyledi.
Red Bull ve Mercedes pilotları, 2021'de zafere ulaşmak için mücadele ederken modern Formula 1 tarihinin en hararetli ve dramatik şampiyonluk savaşlarından birini yaşadılar ve o sezon boyunca birçok kez karşı karşıya geldiler.
Hamilton'ın rekabet gücü o zamandan beri azaldı ve Mercedes yer etkisi düzenlemelerine Red Bull kadar etkili bir şekilde uyum sağlayamadı.
Red Bull ve Mercedes arasındaki şampiyonluk mücadelesi sırasında ve zaman zaman iki pilotun kendi aralarında da hararetli tartışmalar yaşanırken, Verstappen 2021'de ilk şampiyonluğunu elde ettiğinden bu yana rekor bir üstünlük elde etti.
Kendisine yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotla aralarının nasıl olduğu sorulduğunda, Verstappen The Times'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu tür bir rekabete ihtiyacım yok."
"Elbette birbirimizi yenmek istiyoruz ama dürüst olmak gerekirse, özel hayatımızda normal insanlar gibiyiz."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Verstappen daha önce de rekorların ve istatistiklerin kendisini pek ilgilendirmediğini dile getirmişti.
Rekorlar hiçbir zaman aklının ucundan geçmemiş olsa da, gelecekte Hamilton ve Michael Schumacher'in rekorlarını geçmeyi hedefleyip hedeflemediği sorulduğunda kesin bir yanıt vermedi.
Verstappen, "Olması gerekiyorsa olur."
"Ama uzun bir süre boyunca harika bir araçta olmak için şanslı olmanız gerekiyor. Elinizdeki araca çok bağımlısınız."
"İlk şampiyonluğumu kazandığımda, bundan sonra gelecek her şeyin bir bonus olduğunu söyledim çünkü gerçekçi olmak gerekirse, F1'de elde etmek istediğim her şeyi elde ettim."
"Podyumda olmak, pole pozisyonu almak, şampiyonluk kazanmak. Formula 1'de bu tür şeyleri başarmak benim hayalimdi. Şu andan itibaren sadece zirvede kalmaya çalışıyorum." dedi.
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