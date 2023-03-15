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Verstappen: "Hamilton, gerektiğinde ayağa kalktı ve fark yarattı"

Max Verstappen, Lewis Hamilton ile aralarında 'büyük bir saygı' olduğuna değindi.

Zeynep Taş
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Verstappen: "Hamilton, gerektiğinde ayağa kalktı ve fark yarattı"
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2021 Dünya Şampiyonluğu için Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadele, ikilinin birden fazla kez temas etmesiyle birçok tartışmaya sebep oldu.

Abu Dabi Grand Prix'sinin tartışmalı son turlarının ardından şampiyonluğu kazanan Verstappen'di.

Hollandalı pilot, yaşanan tartışmalara rağmen Hamilton ile ilişkilerinde bir sorun olmadığını, ancak griddeki diğer pilotlarla daha yakın ilişkileri olduğunu kabul ediyor.

Daily Mail'e konuşan Verstappen, "Zor bir ilişkimiz olduğunu hiç sanmıyorum."

"Bu oldukça açık, sadece diğerleriyle daha yakın bir ilişkim var. Bu bir dereceye kadar hayatınızı nasıl yaşadığınıza bağlı ve belki de biz bu konuda benzer değiliz."

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"Elbette 2021'de büyük bir rekabet yaşadık ama birbirimize çok saygı duyuyoruz. O kesinlikle F1'in en iyi pilotlardan biri." 

"Bunu inkâr etmeye ne ihtiyacım ne de isteğim var. Tutarlılığı ve her zaman en iyi performansını ortaya koyması onun anahtarı."

"Bu kadar yetenekli olduğunuzda burada olmak o kadar da zor olmuyor, çünkü çok fazla çaba sarf etmeniz gerekmiyor."

"Ayrıca şampiyonluklarını yönetme şekli çok etkileyici. Gerektiğinde ayağa kalktı ve fark yarattı." dedi.

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