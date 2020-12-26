Verstappen: "Hamilton gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden bir tanesi"

Lewis Hamilton, 2020 yılında yedinci dünya şampiyonluğunu elde etti ve bu alanda Michael Schumacher'in rekorunu yakalamış oldu.

İngiliz pilot aynı zamanda tarihin en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu elde eden ve en çok podyuma çıkan pilotu konumunda da yer alıyor.

Hamilton bu başarıların çoğunu 2014'ten bu yana altı şampiyonluk kazandığı Mercedes'te yakaladı.

Red Bull'un genç sürücüsü Max Verstappen daha önce Hamilton'ın en iyilerden birisi olduğunu ancak aracının bu başarılarda büyük pay sahibi olduğunu söylemişti.

Thesportsrush'un haberine göre geçtiğimiz günlerde Ziggo Sport'a konuk olan Verstappen, Hamilton'la ilgili şöyle bir açıklamada bulundu: "O çok hoş biri. Herkesin Formula 1'in ötesinde kendi hayatı var ama birlikte oturup konuştuğumuzda, şakalar yapıp gülüşebiliyoruz. Bence birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz."

"Lewis kesinlikle gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden bir tanesi. Pek çok sürücü o aracın içinde kazanabilir. Ama bence bu, Lewis'ten hiçbir şey götürmez."

Verstappen, Hamilton'ın yeteneklerine örnek olarak Türkiye GP performansını gösterdi.

"Bana göre Türkiye Grand Prix'si bu açıdan güzel bir örnekti. Yarış çok zordu, ama Lewis pist üstünde kalmayı başardı ve herhangi bir hata yapmadan yarışı kazandı."

"Valtteri Bottas'ın aynı araçla kaçıncı olduğuna baktığınız zaman, en iyi sürücü ile iyi bir sürücü arasındaki farkı görebilirsiniz."

Ferrari pilotu Charles Leclerc de Hamilton'ı övdü.

Monakolu pilot, Sky İtalya'ya verdiği demeçte, "Hamilton'ın sadece hızlı bir araca sahip olduğu için yarışlar ve şampiyonluklar kazandığı doğru değil."

"Bence çok güçlü rakiplere sahip ama onları nasıl yeneceğini biliyor." dedi.